路邊燒烤攤賣的「烤可愛」是啥？ 內行宜蘭人揭曉：「這部位」超涮嘴！

肯德基又有新創意！ 針對即將到來的西洋情人節，肯德基預計推出限定炸雞新品，近日在粉絲專頁貼出一張馬賽克的炸雞新品照片，雖然打上了馬賽克，但依舊看的出來是黑色的「巧克力炸雞」模樣。

2023-02-04 11:31