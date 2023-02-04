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路邊燒烤攤賣的「烤可愛」是啥？ 內行宜蘭人揭曉：「這部位」超涮嘴！
常聽人稱讚對方「吃可愛長大」，但未曾聽聞過有店家在賣「烤可愛」！一名網友在宜蘭路邊攤看到菜單上寫著「烤可愛」，好奇心驅使PO上網求解答，貼文一出引發熱議，隨即有在地內行人揭曉答案就是「烤雞屁股」。
碳烤店有烤香腸、烤三層肉不稀奇，宜蘭這一家位在四結福德廟旁的燒烤攤竟然食物選單上有「烤可愛」這品項。原PO在《路上觀察學院》臉書社團發文，在宜蘭路邊看見燒烤攤的招牌上寫著許多食材，仔細一看竟有一道料理稱為「烤可愛」無法理解，好奇心使她決定上網求解。
照片曝光後，許多網友接連猜測「我猜棉花糖～可愛的」、「還是他想寫烤可頌？」、「難道是烤兔兔嗎？」、「GOOGLE不到…我也想知道是啥東西」，最終是由內行的宜蘭在地老饕揭曉謎底，原來「烤可愛」就是「烤雞屁股」，而且想吃還得碰運氣！也有網友針對此推測，雞屁股之所以稱為可愛，可能是因為諧音「可愛=古錐(台語)=尾椎」！
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