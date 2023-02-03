咖啡、手搖買1送1！ 10家「補班日優惠」小確幸 咖啡、速食、手搖飲料滿滿打氣快收

周六補班日優惠快收下！ 想好好歡度元宵節，得先撐過本周六2/4「補班補課日」，提不起勁的話，快來看看國內超商業者、連鎖咖啡、連鎖速食、手搖飲料業者，祭出的滿滿補班日打氣優惠，撫慰補班族的憂鬱心情就靠這一篇！

●7-ELEVEN

7-ELEVEN於2/4補班日當天推出限時1天的優惠活動，CITY PRIMA精品拿鐵（冰／熱）可享買1送1優惠。

圖／7-ELEVEN提供

●全家便利商店

全家便利商店首推全盈+PAY限定優惠，2/3至2/5使用全盈+PAY支付，可享Let’ s Café特濃美式咖啡（大杯，冰熱不限）、SAKImoto嵜本玉米濃湯買一送一優惠。另，「隨買跨店取」也推出2/4補班日一日限時優惠活動，6罐RedBull紅牛能量飲搭配6杯Let’s Café特濃美式咖啡（大杯，冰熱不限）組合優惠價410元（原價684元），每位會員限購一組。

圖／全家便利商店提供

●萊爾富

萊爾富即日起至2/7於門市與Hi-Life VIP App內的「整買零取」同步推出Hi Café大杯系列特濃美式咖啡同品項買15送15、特濃拿鐵咖啡同品項買15送10的優惠活動，包含大杯冰／熱特濃美式咖啡（售價55元）與大杯冰／熱特濃拿鐵咖啡（售價65元），最低下殺5折，等於單杯特濃美式咖啡不到28元、單杯特濃拿鐵咖啡只要39元，可透過紙本券寄杯或選擇存入Hi-Life VIP App內寄杯，還可跨店領取或轉贈親友共享。

圖／萊爾富提供

●OKmart

OKmart於2/3至2/4連續兩天推出「咖啡買2送1」，至全台880間門市購買大杯莊園級美式咖啡、大杯莊園級拿鐵（不限冰熱）可享同品項買2送1優惠。此外還規畫「玉兔迎春好OK」活動，即日起至2月8日全台門市超過300項零食、飲品，包含超商獨家的「乖乖彎的脆果－草莓煉乳」與「乖乖彎的脆果－煉乳」、「多力多滋-醬烤豬五花口味」，會員獨享第2件6折起。

圖／OKmart提供

●星巴克

星巴克即日起至2/14止，推出「大好錢兔每日咖啡運勢抽籤數位體驗」，只要透過星巴克活動網頁，門市活動QRCode或官方LINE帳號參加，就有機會抽到特大杯買一送一、第二杯半價等優惠。

圖／星巴克官網

●迷客夏

迷客夏為補班日特別推出「買飲料、送洋芋片」、以及期間限定「第二杯5折券」免費送活動，2/4(六)補班日當天到迷客夏活動門市單筆消費滿149元，立即贈送限量樂事餅乾乙包。另，2/8至2/14連續7天限時感謝祭，凡至迷客夏全台活動門市消費任一飲品，含現場/外送/迷點/外送平台，即贈「全系列飲品第二杯5折券」，消費乙杯即贈乙張，不限杯數皆可累贈，可使用至3/7止。

圖／迷客夏提供

●翰林茶館

台灣茶飲品牌「翰林茶館」於2/4、2/5祭出限時2天「外帶特大杯翡翠檸檬風味茶買1送1」補班限定優惠，提醒須於APP領券才能享優惠，每人限領1張。

圖／翰林茶館官方粉絲頁

●喫茶小舖

「喫茶小舖」即日起推出「免費加大小珍珠」好康活動，只要購買飲品即可享優惠，同時為開工補班打氣，即日起至2/5推出「桂花烏龍2杯50元」，讓大家開工不憂鬱。

圖／喫茶小舖提供

●漢堡王

2/4、2/18補班日於漢堡王官網外帶或外送滿249元，即可以「88元」加購「花生安格斯牛肉堡」乙顆，用6折超低價吃「堡」飽。

圖／漢堡王官網

●壽司郎

壽司郎自即日起至2/19，推出8款指定壽司，包括梅肉炙烤鯡魚、長鰭鮪魚赤身、靜岡縣產生魩仔魚以及粉絲最愛「酪梨鮮蝦」，統統每盤40元。另外在2/3當天也呼應日本習俗，推出一日限定的「惠方卷」，可祈求整年的好運與福氣。

圖／壽司郎提供

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