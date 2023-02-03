草莓控快看！ 夢幻爆表「粉紅牛奶鍋吃到飽」在這裡 還有大湖草莓霜淇淋先搶吃

呼叫愛吃火鍋的朋友一起來！ 有著國民火鍋之稱的「錢都日式涮涮鍋」，將於2/6推出「紅絲絨牛奶鍋」美食季，除了夢幻指數爆表的粉紅牛奶鍋外，錢都也推出季節限定的「大湖草莓優格霜淇淋」，而自助式吃到飽的「吉哆火鍋百匯」也同步供應超狂草莓炸排骨與草莓季限定甜點。

圖／錢都餐飲集團

「錢都日式涮涮鍋」和「吉哆火鍋百匯」將於2/6起推出「粉紅炫風」！呼應情人節，錢都涮涮鍋特別打造充滿粉紅泡泡的「 紅絲絨牛奶鍋」，人氣牛奶湯頭裡添加了天然甜菜根，將濃郁奶香乳白色湯頭渲染上充滿愛意的粉色，更吃得到甜菜根的優質的鐵元素等，將健康與美味匯聚在這款浪漫鍋物中，獨家限定「 紅絲絨牛奶鍋」嘗鮮價只要329元。吃完火鍋再來一支季節限定的「大湖草莓優格霜淇淋」，酸酸甜甜滋味幸福感滿分！

圖／錢都餐飲集團

同為錢都餐飲集團旗下的「吉哆火鍋百匯」自助式吃到飽，主打能一次吃到上百種食材，這回也跟上粉紅炫風推出「吉哆草莓季」，以草莓為主軸，一次推出多款草莓甜點，包含季節限定的草莓霜淇淋、草莓巧克力噴泉、草莓奶酪、草莓蛋糕等，最讓人驚喜的是破天荒端出超狂的「草莓炸排骨」，店內還提供台灣18天生啤酒喝到飽。喜愛嚐鮮的火鍋控、草莓控快來嚐一場粉色當道的美食饗宴。

圖／錢都餐飲集團

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