2023補班好多天！ 一掃厭世心情 4間「辦公室美食」外送到府 不只有餐盒便當可以選

2023年的連假好多天，換來的也是補班天數相較往年更多，想到一週要上六天班許多上班族紛紛感到厭世不已。辦公室午餐總是吃便當吃膩了嗎？Oddle編輯推薦4間辦公室美食，與同事一同享受美食一掃補班的陰霾吧！

MASA

圖／MASA 線上訂餐網站

MASA是台北知名的墨西哥塔可(Taco)專賣店，新鮮自製的玉米餅皮包著慢燉牛頰肉、起司、自製紅莎莎醬、自製辣醬，隔著紙盒就能聞到異國的美味香氣，有多樣口味可以選擇，自製的墨西哥香料更是每道料理的精髓！除了塔可餅之外，炸花椰菜更是必點的單品，辦公室午餐與同事分享的新選擇！

店家FB粉專： https://www.facebook.com/masatongan

勝政豬排

圖／勝政豬排 線上訂餐網站

「靜岡勝政日式豬排」為日本靜岡屹立近20年的指標性排隊豬排名店，來台後廣受商業週刊、GQ、VOGUE、蘋果日報、壹週刊、東森、中天、TVBS等各大媒體報導，被譽為夢幻豬排。使用台灣豬肉，精選豬肉中最軟嫩且油脂含量最少的腰內肉，炸豬排香嫩且不油膩！

店家FB粉專： https://www.facebook.com/katsumasa.tw

瞞著爹

圖／瞞著爹 線上訂餐網站

知名日式料理瞞著爹的套餐餐盒也是辦公室美食的不錯選擇，用心的外送包裝，在官網訂購送到府也維持海鮮的新鮮度。除了小鮭魚親子丼之外，還有多種口味選擇！澎湃的丼飯包含甜蝦, 干貝, 鱒魚卵及海膽，在辦公室享受一整口都是大海的鮮甜，彷彿心情在海邊度假呢！

店家FB粉專貼文： https://www.facebook.com/manjedad

BANCO

圖／BANCO 線上訂餐網站

BANCO自製生義大利麵，清炒、蒜辣等多樣口味，主廚特製燉飯，中西融合、鹹香滋味！推出披薩嫩雞燉飯餐，包含人氣單品：濃郁起士培根燉飯、三種起司雙臘腸披薩、現烤蒸氣巧口嫩雞。很適合辦公室與同事一同在午餐開個西式美食小派對！

店家FB粉專： https://www.facebook.com/BANCOPIZZA

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