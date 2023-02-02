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藏壽司下一站進駐這！不用再跑外縣市 網友嗨：馬上有店

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／藏壽司臉書
圖／藏壽司臉書

基隆人歡呼！日本迴轉壽司品牌「藏壽司」繼桃園大興西店開幕後，又一好消息傳出下一站將進駐基隆，原來是藏壽司臉書貼出「基隆中正信三店人才招募」PO文，在地網友表示「馬上基隆有店」，期待藏壽司基隆首店的開幕消息。

圖／翻攝自104人力銀行
圖／翻攝自104人力銀行

圖／藏壽司臉書
圖／藏壽司臉書

下一站基隆！「藏壽司」於昨(1)日PO出徵才貼文，又一個從徵才消息確認新店開幕，而這次將插旗基隆，基隆中正信三店也預計為藏壽司進駐基隆的首家門店，讓基隆的朋友可「近距離」享受藏壽司的美味，在港邊享用壽司，幸福感更加倍。記得關注UDN旅遊頻道，獲取更多新開店、美食旅遊消息喔！

圖／藏壽司臉書
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藏壽司「桃園大興西店」於1月開幕。圖／藏壽司提供
藏壽司「桃園大興西店」於1月開幕。圖／藏壽司提供

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