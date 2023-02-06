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素食飛機餐其實很好吃！「這些」航空高人氣料理上菜　

聯合新聞網／ MilliUN Miles
/ 來源：Emirates、flickr
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各大航空的飛機餐打造旅行的美好回憶 / 來源： Emirates
各大航空的飛機餐打造旅行的美好回憶 / 來源： Emirates

圖文/Pei

素食x飛機餐等於精緻美味，顛覆刻板印象！名廚特供的享受就在空中實現。

全球航空餐較勁！素食飛機餐超美味

好幾年前，飛機餐總難讓人留下好印象，但這點目前已經大獲改善；那素食和純素餐呢？相對小眾市場終於越來越獲重視，吃素或想清淡飲食的旅人們，也逐漸不需要自備飲食了，許多大牌航空公司的創意素食餐點甚至成為熱門選擇！

新加坡航空等於優質之旅 / 來源： singaporeair 　
新加坡航空等於優質之旅 / 來源： singaporeair 　
美好的飛機餐讓人難忘 / 來源： singaporeair　
美好的飛機餐讓人難忘 / 來源： singaporeair　
新加坡航空首先出列，他們家的餐點評價一直都非常高，素食餐更因為請來美國奢華養生會館設計菜色，擁有極高人氣；素餐也充滿創意，有義大利、印度風味餐等，還可以依飲食偏好，蛋奶素、純素﹑亞洲或西方口味等5種料理方式任選。

全日空ANA出場，一定不會讓人失望！

搭上ANA心情就很好！ / 來源： wikimedia
搭上ANA心情就很好！ / 來源： wikimedia
大廚們近年來接到越來越多素食餐飲需求，全日空原本就與更多國內外名家合作開發飛機餐，台北的米其林餐廳──亞都麗緻大飯店巴黎廳1930也曾參與設計高端精緻空中料理。

精緻的日本餐 誰不喜歡呢 / 來源： ANA.HONGKONG　
精緻的日本餐 誰不喜歡呢 / 來源： ANA.HONGKONG　
日本航空超可愛的兒童餐　 / 來源： flickr
日本航空超可愛的兒童餐　 / 來源： flickr
而除了無麩質餐外，取名「豐富蔬菜餐」的素食料理，也與新加坡航空一樣有多種選擇，如蛋奶素食餐 (VLML)、純素食餐 (VGML)、生菜水果餐 (RVML) 、東方素食餐 (VOML)等，咖哩、燉飯、蔬菜果凍、豆腐慕斯、精緻甜點……平衡不濃重、清爽不寡淡的搭配非常美味，更能吃出新鮮感。

多樣餐飲選擇讓乘客更享受飛行 / 來源： Emirates
多樣餐飲選擇讓乘客更享受飛行 / 來源： Emirates
阿聯酋航空與卡達航空，身為眾人羨慕的中東豪華艦隊，對蔬食餐一點也不生疏，阿聯酋航空早在1990年代就開始為賓客的信仰需求供餐，且深受歡迎，現今有高達170種素食餐點可選！

事實上，阿聯酋航空曾說過2021 – 2022年間的素食餐供應量大增145%,去年一年共端出高達28萬種的素食餐點，很驚人吧。甜點也一樣不讓人失望，大廚準備的金箔松露巧克力蛋糕，任誰見到都會轉頭羨慕一番。

卡達航空的中東餐拼盤mezze很開胃 / 來源： flickr　
卡達航空的中東餐拼盤mezze很開胃 / 來源： flickr　
卡達航空2022年則剛開發「客製化」素食選項，商務艙旅客甚至不需要在起飛前費心預訂素餐。常見的基本款有豆腐、波菜、麵條、豆泥捲與以此為基礎做變化的素食餐，通常是往來首都機場哈馬德的航班才有供應。　　

航空公司的特別餐與素食餐，幾乎都需要在起飛前至少24小時就預訂，請上官網仔細查詢菜單選項和預訂注意事項。祝大家用餐愉快！　

無論大家想去哪裡玩，出門也謹慎防疫並備齊清潔用品，才能放心踏上旅途。Pei小編祝大家平安健康！

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素食 航空 新加坡

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