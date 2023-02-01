一名店熄燈！瓦城旗下「大心」忠孝店撤出東區 想吃轉戰信義區

不需要時間一到上網搶優惠、價格比餐券還便宜，只要你或朋友是這些行業的員工就可以！旗下擁有人氣吃到飽「凱菲屋」及許多異國餐廳的台北君悅飯店，推出「同業饗食禮遇」活動，只要是飯店業、餐飲業、大眾運輸、美食外送與媒體(包含電視台、平面、廣播、雜誌及網路媒體)，到3月底之前可享全館餐飲75折，而且優惠不分平假日，還不快找朋友來聚聚！

2023-02-01 12:01