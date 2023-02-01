快訊

疑個資外洩！iRent用戶信用卡等資訊全都露 公總要查了

台南議長邱莉莉、林志展涉賄案 民進黨建請停權送中評會處分

「搬電視搭高鐵」防Netflix鎖共享帳號？3細項規則曝「1個月做1次」網炸鍋

聽新聞
test
0:00 / 0:00

一名店熄燈！瓦城旗下「大心」忠孝店撤出東區 想吃轉戰信義區

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／大心新泰式麵食臉書
圖／大心新泰式麵食臉書

一名店撤出東區！台北東區商圈人潮不如以往，「大心新泰式麵食」忠孝店也因租約到期不再續約，正式退出東區戰場，目前已結束營業。而同樣位於東區的韓料名店「新麻蒲海鷗」也於1/31正式和大家告別。

圖／大心新泰式麵食臉書
圖／大心新泰式麵食臉書

圖／大心新泰式麵食臉書
圖／大心新泰式麵食臉書

「大心新泰式麵食」為瓦城旗下餐飲品牌，主打道地冬蔭功湯及特製麵條，酸辣口味深得許多饕客的心。「大心新泰式麵食」忠孝店自2017年開幕，於今年租約到期決定不續約，現已退出東區商圈。若想再品嘗大心招牌滋味的食客建議前往其他分店，如就近的信義商圈，分別有台北統一時代店、台北信義威秀店及台北101店(EXPRESS)等。

酸辣海鮮麵。圖／大心新泰式麵食臉書
酸辣海鮮麵。圖／大心新泰式麵食臉書

清燉越南牛肉河粉。圖／大心新泰式麵食臉書
清燉越南牛肉河粉。圖／大心新泰式麵食臉書

延伸閱讀：

漲聲又響起！ 5家「Buffet餐廳」2／1起統統漲價 荷包縮水了

登台7年！韓式烤肉「新麻蒲海鷗」熄燈 潔西卡也愛吃

台北101 台北東區 饕客 泰式料理

相關新聞

日式豬排三明治買一送一！敲碗成功「邁泉豬排」京站店2／2開幕，人氣品項買一送一、銅板價帶走質感帆布袋

豬排三明治買一送一！日本超人氣炸豬排專門店「邁泉豬排」京站店將於明(2)日盛大開幕，同步推出超值限量優惠「腰內豬排三明治買一送一」，還有質感帆布袋加價購活動，讓你從二月的開始就能享優惠吃飽飽。

影／手沾口水塗壽司！17歲高中生狂舔醬油瓶、茶杯　遭砲轟反嗆：大驚小怪　受害業者回應了

文／徐暘甯出門享用美食，食物衛生整潔是所有民眾對於餐廳的基本要求。不過日本卻出現一名高中生到連鎖迴轉壽司用餐時，竟趁店員不注意狂舔桌上的公用醬油罐及茶杯，甚至將口水沾到迴轉台上的壽司。惡劣行徑曝光後遭

更排不到了！台南清水堂3/1起週休5日 忠實粉絲淚崩

位於台南市中西區中正路的人氣冰品名店清水堂，日前無預警在臉書粉專貼出公告，老闆預定自3月1日起改為週休5日，引來粉絲紛紛...

獨／晴光市場人氣拉麵「梓山」熄燈　網：最愛的雞白湯

台北人氣拉麵又少一間！位於晴光市場商圈的拉麵店「梓山AZUSAYAMA」近期宣佈，即將於4月底結束營業，為三年半的營業時...

一名店熄燈！瓦城旗下「大心」忠孝店撤出東區 想吃轉戰信義區

一名店撤出東區！台北東區商圈人潮不如以往，「大心新泰式麵食」忠孝店也因租約到期不再續約，正式退出東區戰場，目前已結束營業。而同樣位於東區的韓料名店「新麻蒲海鷗」也於1/31正式和大家告別。

揪人開吃！台北君悅飯店全館餐飲、不分平假日75折「這些人」適用

不需要時間一到上網搶優惠、價格比餐券還便宜，只要你或朋友是這些行業的員工就可以！旗下擁有人氣吃到飽「凱菲屋」及許多異國餐廳的台北君悅飯店，推出「同業饗食禮遇」活動，只要是飯店業、餐飲業、大眾運輸、美食外送與媒體(包含電視台、平面、廣播、雜誌及網路媒體)，到3月底之前可享全館餐飲75折，而且優惠不分平假日，還不快找朋友來聚聚！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。