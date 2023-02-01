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一名店熄燈！瓦城旗下「大心」忠孝店撤出東區 想吃轉戰信義區
一名店撤出東區！台北東區商圈人潮不如以往，「大心新泰式麵食」忠孝店也因租約到期不再續約，正式退出東區戰場，目前已結束營業。而同樣位於東區的韓料名店「新麻蒲海鷗」也於1/31正式和大家告別。
「大心新泰式麵食」為瓦城旗下餐飲品牌，主打道地冬蔭功湯及特製麵條，酸辣口味深得許多饕客的心。「大心新泰式麵食」忠孝店自2017年開幕，於今年租約到期決定不續約，現已退出東區商圈。若想再品嘗大心招牌滋味的食客建議前往其他分店，如就近的信義商圈，分別有台北統一時代店、台北信義威秀店及台北101店(EXPRESS)等。
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