哈台味才叫懂吃！打造台北 3 家最潮魯肉飯的幕後推手—專訪無設制作 Nothere Studio

純發魯肉飯（圖片來源：無設制作）

台灣有數不清的地方小吃，因各地的口味喜好略不同，在色、香、味的呈現上，有著「只有當地人才懂」的那一味差異。歷經北漂南遷、東移西進，一道道庶民料理在落地後，隨地方風土和自然環境，又衍伸出各種配料的變化。

極具台灣特色的「魯肉飯」（北部人稱滷肉飯或魯肉飯，南部人則是叫肉燥飯），老饕們也非得列出心目中的前三、前五不可，以展現他們用味蕾與行腳，描繪出的美食地圖，究竟有多麼繁華與珍稀。用豬的不同部位，長時間熬煮的滷汁，搭配豬碎肉後淋上米飯，光是滷汁的構成：醬油跟米酒，加上其他輔料，就有千百種比例，更不用提碎肉末要偏肥、偏瘦，或其他配菜，又是店家獨門的秘方組合。

成立於 2019 年的「無設制作 Nothere Studio」，過往的案例執行，不只顛覆立體與平面的界線，再到不同媒材的跨界混搭，無論是藝文展覽的陳列或商業空間的創意，不設限於單一的思考邏輯，真正恰如其名，在洗練的設計風格中，總藏有許多細節概念與突破用材的混種精神。此次，特別挑選出自他們之手——三家台北最潮魯肉飯：夯．魯肉飯、海山魯肉飯、純發魯肉飯，請他們談談如何打造出具潮流感的台味小吃。

夯．魯肉飯（圖片來源：無設制作）

一山還有一山高？松山路後接著是海山路

無設制作創意總監 Ivan Wu 說，在承接第一間位在松山路「夯．魯肉飯」的設計時，想的其實是如何保留住台味小吃的初衷，並且優化小吃店內的整體氛圍與模式，來適應當下的時代背景。他們的目的其實就只是為了傳承、保留那些古早味，讓年輕世代也能喜愛，願意走進小吃店，品嚐那些令人熟悉的台灣味小吃。

海山魯肉飯（圖片來源：無設制作）

Ivan 也提到，在第二間位於海山路上的「海山魯肉飯」，及第三間松山路上的「純發魯肉飯」的機會出現，他們思考的是，如何運用不同營運模式的邏輯，讓這些小吃店能有不同的設計想法，例如像咖啡店或是飲料店，將不同模式的氛圍，融入到小吃店內後加以變化，就能跳脫以往對小吃店的想像或框架。

純發魯肉飯（圖片來源：無設制作）

當完成後，成功吸引許多年輕人特地來朝聖，就像造訪潮店後必然會留下紀錄，他們也相信，很快這些富有台灣味小吃的選擇，將會是年輕世代的口袋名單之一。「後續想挑戰的，不會是有多少間的數字，而是希望能優化對小吃店的想像與創新，進而打造出更多不同類型的設計小吃店」Ivan 補充說。

關於對「台味」的解讀，Ivan 認為「在味覺上本意是相同的，是一種熟悉的好味道，是代表台灣傳承一代接著一代的美味」，在視覺上的感受，記憶中的台味是樸實親切，是最簡單也是最傳統的想像。他們想嘗試的是，如何從傳統元素中，加入新世代的設計思維，並且轉譯成符合現下時代的符號，「用相同的元素創造不同的視覺感受，看似熟悉卻有新風貌以及對小吃的不同想像，這就是我們想傳達的當代台味應該有的氛圍。」

夯．魯肉飯（圖片來源：無設制作）

一山不容二魯？信義區明明就有

最困難的點應該是如何萃取出屬於台灣的設計元素，從材質，色系及細節中挑選出適合的氛圍，因為每個人的生長背景不同，所看到的及接觸的環境也不同，我們試著從台灣時代的不同生活氛圍以及經濟啟動與變化的五、六〇年代去分析收集代表元素，並運用當代的新設計手法去思考呈現方式，

在與業主溝通的過程，我們用台味小吃的脈絡去說故事，敘述我們對於小吃店未來的想像，透過族群目標去定位出應該有的氛圍，自然就能拿捏出復古與潮流間的平衡，看似老的材質也能有新設計風貌的感受。

夯．魯肉飯（圖片來源：無設制作）

若要將這三間台味魯肉飯的店，各自用一部漫畫來比喻，Ivan 的回答讓人印象很深刻「『夯．魯肉飯』就像是《灌籃高手》，不管經過多久再看，這間店都會是經典，不會隨時間流逝而退去它的風貌，且無論市場怎麼變化，永遠是獨樹一格的設計。」

純發魯肉飯（圖片來源：無設制作）

而「純發魯肉飯」，Ivan 形容「它像《火影忍者》，很帥的故事情節，看了第一集就會想繼續往下。整體想說的故事，都藏在細節裡，而細節往往又會變化出不同視覺想像；『海山魯肉飯』就像是《七龍珠超》，根據世代一直轉變的故事及風格，主角卻能一直蛻變、優化，唯一不變的是——主角永遠是主角。」

海山魯肉飯（圖片來源：無設制作）

最後，談到未來還想挑戰的，「不會侷限是什麼類型，而想挑戰傳統小吃店的轉變，在傳承與本質不變的前提下，共創出好幾世代的融合氛圍」，保留初衷，同時融合並加入新的設計思維，無所設限地混合出屬於品牌應有的新風貌，同樣是經營多年的店家，熟悉又不陌生的視覺氛圍，美味不變，又能回應當代，使之繼續流傳，便是他們一路堅持的設計之心。

▎夯．魯肉飯

店家地址：台北市信義區松山路152號（原五分埔魯肉飯）

聯絡方式：0918-653-835

營業時間：11:30-21:00

▎海山魯肉飯

店家地址：新北市板橋區海山路43號

聯絡方式：0986-995-292

營業時間：11:00-21:00

▎純發魯肉飯

店家地址：台北市信義區松山路497號

聯絡方式：0983-273-719

營業時間：依店家公告時間為主

採訪撰文｜Ryan Lin

圖文提供｜無設制作 NOTHERE STUDIO

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