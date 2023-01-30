只有一門市！「肯德基 X 鋼之鍊金術師」主題店推「起司金沙雞套餐」 限量虛寶卡、聯名包裝帶回家

打卡聯名主題店！肯德基攜手「鋼之鍊金術師 M 」推出主題店，活動期間購買指定人氣套餐，就能把鋼鍊M聯名特殊包裝、限量鋼鍊M虛寶卡帶回家，上傳與主題店合照至活動臉書貼文，還能再抽多項獨家特色周邊商品，不僅有吃又有拿。

肯德基台北台大餐廳推出鋼鍊主題店。圖／肯德基臉書

肯德基「金鑲富貴起司金沙雞」。圖／IG@52_foodie授權

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肯德基與鋼之鍊金術師 M 聯名，在肯德基台北台大餐廳推出主題店，即日起至2/20，凡購買「金鑲富貴起司金沙雞」系列指定套餐（L絕配餐、XL套餐、雙人餐、富貴歡聚餐、新春開運餐、金鑲海陸特餐）即可獲得「限量虛寶卡」，1/30起購買「金鑲富貴起司金沙雞XL套餐」可獲限量「鋼之鍊金術師M版聯名包裝」。

圖／肯德基臉書

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金鑲富貴起司金沙雞XL套餐內含起司金沙雞*2、薯條*1、蛋撻*1、飲料*1、雞塊*4。圖／IG@twopigs_travel_food授權

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此外，即日起至2/12，打卡肯德基聯名主題店拍照上傳至臉書活動貼文，還能再抽愛德華的銀懷錶、獨家資料夾等多種獨家周邊，粉絲們可別錯過吃美食拿好康的機會囉！

圖／肯德基臉書

購買指定套餐可獲得限量「鋼之煉金術師M虛寶卡乙張」，前五萬名加贈「鋼之煉金術師M聯名紅包袋乙份」共兩款，數量有限送完為止。圖／IG@52_foodie授權

圖／IG@twopigs_travel_food授權

肯德基台北台大餐廳

地址：台北市大安區新生南路三段96-1號

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