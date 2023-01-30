聽新聞
test
0:00 / 0:00
只有一門市！「肯德基 X 鋼之鍊金術師」主題店推「起司金沙雞套餐」 限量虛寶卡、聯名包裝帶回家
打卡聯名主題店！肯德基攜手「鋼之鍊金術師 M 」推出主題店，活動期間購買指定人氣套餐，就能把鋼鍊M聯名特殊包裝、限量鋼鍊M虛寶卡帶回家，上傳與主題店合照至活動臉書貼文，還能再抽多項獨家特色周邊商品，不僅有吃又有拿。
肯德基與鋼之鍊金術師 M 聯名，在肯德基台北台大餐廳推出主題店，即日起至2/20，凡購買「金鑲富貴起司金沙雞」系列指定套餐（L絕配餐、XL套餐、雙人餐、富貴歡聚餐、新春開運餐、金鑲海陸特餐）即可獲得「限量虛寶卡」，1/30起購買「金鑲富貴起司金沙雞XL套餐」可獲限量「鋼之鍊金術師M版聯名包裝」。
此外，即日起至2/12，打卡肯德基聯名主題店拍照上傳至臉書活動貼文，還能再抽愛德華的銀懷錶、獨家資料夾等多種獨家周邊，粉絲們可別錯過吃美食拿好康的機會囉！
肯德基台北台大餐廳
地址：台北市大安區新生南路三段96-1號
延伸閱讀：
．2023開工優惠必收！ 30家「超商手搖&速餐餐飲」吃一波 咖啡飲料、漢堡烤雞、冰淇淋統統有
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言