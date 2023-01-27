年後全面調漲？ 「弘爺漢堡」貼出分店漲價公告 網友哀號：早餐都快吃不起了

物價連續上漲，繼麥當勞、肯德基和丹丹漢堡宣布漲價後，民眾眼尖發現「弘爺漢堡」近日貼出公告，將在過年後全面調漲，甚至有分店已更替了調整價格後的新菜單！

網友在「爆廢公社二館」分享照片，於26日看到弘爺漢堡台中某分店貼出漲價公告，寫道「親愛的顧客，因近期原物料成本仍持續增加的壓力，為了維護餐點品質，自2023年2月1日起餐點價格全面調整，特此告知親愛的客戶們，造成不便，敬請見諒，也希望各位繼續支持」。

圖／翻攝自 爆廢公社二館

另一網友到弘爺漢堡台南某分店用餐，發現菜單上價格有變動，在「爆廢公社二館」發文直呼「過年後漲價了！荷包又再縮水」，其他網友看到價格感嘆「快吃不起早餐了」、「現在早餐沒花個100根本吃不飽」、「一個漢堡80元up」、「弘爺很奇妙，每一間價格都不一樣」。

圖／翻攝自 爆廢公社二館

根據《三立新聞網》新聞報導指出致電弘爺漢堡後，得到北區協理許嘉真則回應，可能分店因成本壓力而自行調整價格，對於過年後總公司是否規劃調漲價格，她僅表示「沒有收到消息」。

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