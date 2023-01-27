快訊

春節連假首度飆破2萬例 莊人祥推估2原因：下周會持續上升

聽新聞
test
0:00 / 0:00

噁！ 連鎖火鍋菜盤藏「肥大蛞蝓」 夾起來還在蠕動 業者神隱2天後致歉

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／翻攝自Dcard
圖／翻攝自Dcard

火鍋控們要當心！ 一名網友過年期間和家人到台東連鎖火鍋用餐，店家送上來的菜盤被發現竟有活生生還在蠕動「肥大蛞蝓」，網友生氣表示店家當下沒有來道歉和了解情況，忍不住po文抱怨「過年遇到的誇張事件」，提醒大家吃火鍋都能再注意一下！

原PO在Dcard發文，25日初四中午和家人到台東連鎖火鍋用餐，由於用餐客人非常多，等了1小時20分鐘才完成上菜，而原PO的妹妹在等火鍋上桌時，發現自己的菜盤有東西在動「以為錯覺，結果夾起來是活生生的蛞蝓，還在蠕動」，原PO詢問店員「菜盤有蛞蝓而且又大隻又有夠肥，為何菜盤上這麼明顯的位置能有一隻蛞蝓卻都沒發現？」不過店員卻回她「可能是自己從菜裡面跑出來吧？」。

圖／翻攝自Dcard
圖／翻攝自Dcard

原PO表示這真的是「遇過最難忘的一次午餐…」，妹妹在發現菜盤有蛞蝓後，當場沒了食慾，吃不下菜盤也不敢吃，而店員第一時間沒有把菜盤收走「而是說等一下跑去做別的事」，原PO氣說「沒有任何相關人員來進一步了解狀況，一句道歉也沒有。我敢說要是粗線條或者沒注意的人，肯定直接當香菇吃了」，事發之後於Google評論留下照片評論，佛心提醒用餐者注意。

對此，火鍋業者相隔2天，於27日上午有在Google評論留下聯繫方式，向當事人致歉「感謝您長期以來對本店的支持及愛護，關於此次造成您不愉快的用餐經驗，我們深感遺憾與抱歉」、「我們會立即進行處理後續檢討及改進；由衷感謝您的寶貴建議，讓我們有改善及進步的機會」。疾管署提醒，生食蛞蝓恐染廣東住血線蟲，恐造成腦膜炎、急性劇烈頭痛等症狀。

圖／翻攝自 Google評論
圖／翻攝自 Google評論

延伸閱讀：

全新「九分麻微辣」1鍋2吃！串燒、乾鍋與麻辣烤魚統統有，滷肉飯還免費無限吃

開賣4天即完售！全家「草莓優格霜淇淋」全數售完 網呼：史上最短命

火鍋 霜淇淋 滷肉飯

相關新聞

整理包／4大超商「春節開工優惠」咖啡限時特價應援上班族

結束吃飽玩夠的10天春節連假，開工日難免讓人提不起勁，超商紛紛祭出春節開工優惠，以咖啡限時特價應援上班族，為大家加油打氣...

噁！ 連鎖火鍋菜盤藏「肥大蛞蝓」 夾起來還在蠕動 業者神隱2天後致歉

火鍋控們要當心！ 一名網友過年期間和家人到台東連鎖火鍋用餐，店家送上來的菜盤被發現竟有活生生還在蠕動「肥大蛞蝓」，網友生氣表示店家當下沒有來道歉和了解情況，忍不住po文抱怨「過年遇到的誇張事件」，提醒

全新「九分麻微辣」1鍋2吃！串燒、乾鍋與麻辣烤魚統統有，滷肉飯還免費無限吃

「九分麻微辣」新店必吃！位於台南永康的全新麻辣炒乾鍋，不僅可以ㄧ鍋兩吃，滷肉飯無限供應，又麻又香辣冬天誰能不愛，營業到凌晨01點30分，絕對是宵夜控最愛！

開賣才4天！全家「草莓優格霜淇淋」賣光 網灌爆粉專哀號：我要哭了

全家便利商店所推出的「霜淇淋」，一直是許多大小朋友喜愛的明星商品。全家更於1月20日起，推出充滿粉紅色澤的「草莓優格霜淇...

百份錢母免費送！ 摩斯漢堡「兔年招財錢母」贈送至初三 新春抽2萬元旅遊金+多重咖啡優惠

1元復始！ 摩斯漢堡「兔年招財錢母」只送不賣，每店限量 100 份，全台門市贈送至年初三，同時，即日起加碼「兔年抽獎活動」，單筆消費滿230元就能登錄發票雙重抽獎，最大獎項2萬元旅遊金。月底前還有MO

呷平安過好年！ 184家宜蘭廟宇「免費平安粥」新年走春必訪 初一至初九嚐鹹粥、甜粥

呷平安、過好年！ 宜蘭走春廟宇特有習俗 2間「拜拜平安粥」從初一至初九免費吃

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。