噁！ 連鎖火鍋菜盤藏「肥大蛞蝓」 夾起來還在蠕動 業者神隱2天後致歉

火鍋控們要當心！ 一名網友過年期間和家人到台東連鎖火鍋用餐，店家送上來的菜盤被發現竟有活生生還在蠕動「肥大蛞蝓」，網友生氣表示店家當下沒有來道歉和了解情況，忍不住po文抱怨「過年遇到的誇張事件」，提醒大家吃火鍋都能再注意一下！

原PO在Dcard發文，25日初四中午和家人到台東連鎖火鍋用餐，由於用餐客人非常多，等了1小時20分鐘才完成上菜，而原PO的妹妹在等火鍋上桌時，發現自己的菜盤有東西在動「以為錯覺，結果夾起來是活生生的蛞蝓，還在蠕動」，原PO詢問店員「菜盤有蛞蝓而且又大隻又有夠肥，為何菜盤上這麼明顯的位置能有一隻蛞蝓卻都沒發現？」不過店員卻回她「可能是自己從菜裡面跑出來吧？」。

圖／翻攝自Dcard

原PO表示這真的是「遇過最難忘的一次午餐…」，妹妹在發現菜盤有蛞蝓後，當場沒了食慾，吃不下菜盤也不敢吃，而店員第一時間沒有把菜盤收走「而是說等一下跑去做別的事」，原PO氣說「沒有任何相關人員來進一步了解狀況，一句道歉也沒有。我敢說要是粗線條或者沒注意的人，肯定直接當香菇吃了」，事發之後於Google評論留下照片評論，佛心提醒用餐者注意。

對此，火鍋業者相隔2天，於27日上午有在Google評論留下聯繫方式，向當事人致歉「感謝您長期以來對本店的支持及愛護，關於此次造成您不愉快的用餐經驗，我們深感遺憾與抱歉」、「我們會立即進行處理後續檢討及改進；由衷感謝您的寶貴建議，讓我們有改善及進步的機會」。疾管署提醒，生食蛞蝓恐染廣東住血線蟲，恐造成腦膜炎、急性劇烈頭痛等症狀。

圖／翻攝自 Google評論

延伸閱讀：

．全新「九分麻微辣」1鍋2吃！串燒、乾鍋與麻辣烤魚統統有，滷肉飯還免費無限吃

．開賣4天即完售！全家「草莓優格霜淇淋」全數售完 網呼：史上最短命