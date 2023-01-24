過年狂吃變胖怎麼辦？養成6習慣，不挨餓年後也能瘦

過完春節，大家緊接著要上班努力工作，把心收好。但看看過年期間堆積在身上的脂肪，贅在自己的腰上，就是不禁地低頭問自己，到底是吃了多少罪孽，準備年後得要認真減肥了。

不能不吃晚餐。圖／摘自pexels

減肥當然不是嘴上說的那樣簡單，首先要搭配飲食、管好自己的嘴巴、生活習慣。教大家6個簡單的減肥好習慣，趁著夏天還沒來臨，就可以露出小蠻腰。

習慣1：飯前喝水

水在身體內的占比很大，對人體的有很多好處，畢竟人是水做的。人體經常缺水，健康上就會出現許多問題。多喝水對人體其實很好，對減肥來說也有許多的幫助。

特別在飯前喝水，對減肥的效果更好。飯前喝杯水，讓過年期間被撐大的胃，減少正餐的攝取量，也能減少主食攝入，多些飽足感，就能夠少吃點飯。飯前喝水，其實可以增加腸道的水分，間接的也幫助食物的消化跟吸收。另外在飯前喝水，還可以使大腦攝食中樞獲得信號，產生抑制食慾的反饋。

最好飲水時刻，就是在飯前10分鐘左右喝杯溫開水，如果太早喝水，吃飯時胃中的水已經排空，就失去減肥的效果。

習慣2：低熱量、低脂肪、高蛋白飲食

減肥的當下，多吃蛋白質高的食物，好處很多。

一、可抑制食慾，保持飽足感，減少贅肉的產生。

二、可以緩解水腫，有利於水分的代謝。

三、幫助燃燒脂肪，促進新陳代謝。

四、促進肌肉生長

而常見的高蛋白食物有雞蛋（水煮蛋）、雞胸肉、瘦肉等。

習慣3：多吃原型食物、少吃精緻食品

飲食是減肥很重要的關鍵。圖／摘自pexels

減肥時，要攝取澱粉，可以多吃原型食物，雖然並不像精緻食物看起來美味，但在減肥期間，確實幫上很大的忙。原型食物中的營養成份豐富，沒有被迫換裡面的養分，特別是豐富的維生素、礦物質等。再說有些原型食物裡面含有較高的膳食纖維，可以幫助腸胃蠕動，有飽足感，可以利於控制體重。原型食物包括地瓜、馬鈴薯等，減少吃麵食、麵包、饅頭等。

習慣4：晚飯不可不吃，但要吃對

在飲食上控制，能輕鬆減肥。圖／摘自pexels

許多人為了減肥，經常選擇不吃晚餐。這樣做其實對身體健康會出現許多危機，對減肥也起不了什麼太大的益處。短期看來不吃晚餐，腸胃受不了，身上的水分減少，體重當然就有明顯地往下掉。

晚飯要吃，但要吃得對。多吃點清淡、好消化、熱量低的食物。另外還有一點，晚飯別太晚吃，會導致身體發胖，澱粉的米飯也要少量。在這建議大家早餐、晚餐一定要吃飽，營養均衡才有利於身體有效地去代謝身體上多餘的脂肪。

習慣5：忌口戒掉零食、飲料

減肥最大的缺口就是在零食跟飲料上。這些東西的熱量高，營養價值低，對身體健康根本沒好處。

如果下定決心要減肥，請大家切記先管好自己的嘴巴，戒掉零食跟飲料再來談減肥吧！有時候餐與餐間時間較長，來個下午茶也不為過，正確的吃點零食，只是為了將飢餓感帶走，但建議選些膳食纖維多的零嘴，熱量較低也比較安心。

習慣6：晚餐後運動對減肥幫助更多

過年後，該怎麼減肥呢？圖／摘自pexels

飯後30分鐘，可以到外面走走動動。不一定要選擇激烈的運動，慢跑、競走、仰臥起坐、瑜珈等都是不錯的選擇，讓自己在飯後出點汗，讓身體代謝更佳。