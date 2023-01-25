過年狂吃變胖怎麼辦？醫生教1招開工不挨餓也能瘦下來

年節時分，大家都很自然地放肆大吃、大喝，想不到即將迎接開工，說不定又胖了2公斤，不只要收心，還要收口。開始要正式上班，就怕站上體重機，坐在辦公椅上後，低頭看到自己的肥肚肚，有什麼方式可以恢復到年前的水平？家醫科醫師王順源就提供「輕斷食」法，可以在年後慢慢恢復原本體重。

輕斷食減肥法，不代表進食時間可以大吃大喝，還是要有所節制。圖／摘自pexels

輕斷食方法

相信每天圍繞減肥話題的人，對於「斷食」並不陌生，但要怎麼具體做才會有效果？輕斷食具體來說，就是限制熱量的攝取，但不是天天餓肚子，輕斷食的重點在於「輕」，斷食的時間短，不需要完全的不吃不喝。

以目前比較流行的輕斷食法來說，分為168、186等，168就是一天中把吃飯的時間控制在8個小時內，剩下的16小時不吃東西，186就是進食時間僅有6小時，藉此讓腸胃有足夠的休憩時間，重點是也能限制熱量的攝取。而如果一周來看，輕斷食的時間建議為3至5天為佳。

醫師建議，過年後可以實施輕斷食減肥法。圖／摘自pexels

醫生建議的吃法為：

早餐：牛奶一杯＋雞蛋

午餐：燕麥粥、五穀粥，搭配青菜與蛋白質

下午餐：蘋果

晚餐：青菜、蛋白質為主，勿選油膩製作方式

把主食的油膩感減掉，是其主要的重點。除這些正餐之外，最重要的是一天要「喝水」，每天至少2,000c.c.左右，加速身體的新陳代謝。如果輕斷食期間真的餓得難受，補充些具有纖維類的蔬果、蛋白質食物、堅果類為主，但如果出現血糖過低、暈眩狀況，就請立刻停止輕斷食，畢竟健康還是為優先。

想要減肥，總體來說仍需要靠長期的堅持，不僅是靠飲食，適當的運動來解決問題。推薦的食譜，是針對過年後的補救措施，不要長時間的使用這個食譜，最多堅持個3天就會有明顯的改變。

過年期間，容易大吃大喝變胖，要開工了怎麼辦？圖／摘自pexels