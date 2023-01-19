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吃韓料刮紅包！4品牌同推「新春大放送」，滿額就刮「1688元開運紅包」

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／各品牌臉書
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過年就要刮刮刮！兩班家餐飲集團旗下四品牌「偷飯賊」、「兩班家韓式熟成烤肉」、「高麗園銅盤烤肉」及「豆腐村」推出新春回饋大放送活動，只要至店用餐消費滿額即可獲得好運刮刮卡1張，1688、888、188元等開運紅包等你拿，過年吃韓式、抽紅包，新春試手氣也能過過癮。

圖／偷飯賊臉書
圖／偷飯賊臉書

圖／偷飯賊臉書
圖／偷飯賊臉書

圖／偷飯賊臉書
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圖／兩班家韓式熟成烤肉臉書
圖／兩班家韓式熟成烤肉臉書

圖／兩班家韓式熟成烤肉臉書
圖／兩班家韓式熟成烤肉臉書

台灣自創韓式料理品牌「偷飯賊」、頂級韓式燒烤「兩班家韓式熟成烤肉」、烤肉吃到飽「高麗園銅盤烤肉」及嫩豆腐煲專賣「豆腐村」4大品牌同步推出「新春回饋大放送」，凡於1/20至1/29活動期間，到兩品牌門店用餐消費滿1000元並成功累計兩班家會員點數，即可獲得一張「好運電子刮刮卡」，每抽必中的100%中獎率，還有機會刮出1688、888、188元等開運紅包，試運氣賭一頓免費韓料，吃飯變得超有趣。

圖／高麗園銅盤烤肉臉書
圖／高麗園銅盤烤肉臉書

圖／高麗園銅盤烤肉臉書
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圖／豆腐村臉書
圖／豆腐村臉書

圖／豆腐村臉書
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活動內容及春節營業時間請至4品牌臉書查詢

偷飯賊臉書兩班家韓式熟成烤肉臉書高麗園銅盤烤肉臉書豆腐村臉書

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