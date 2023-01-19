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吃韓料刮紅包！4品牌同推「新春大放送」，滿額就刮「1688元開運紅包」
過年就要刮刮刮！兩班家餐飲集團旗下四品牌「偷飯賊」、「兩班家韓式熟成烤肉」、「高麗園銅盤烤肉」及「豆腐村」推出新春回饋大放送活動，只要至店用餐消費滿額即可獲得好運刮刮卡1張，1688、888、188元等開運紅包等你拿，過年吃韓式、抽紅包，新春試手氣也能過過癮。
台灣自創韓式料理品牌「偷飯賊」、頂級韓式燒烤「兩班家韓式熟成烤肉」、烤肉吃到飽「高麗園銅盤烤肉」及嫩豆腐煲專賣「豆腐村」4大品牌同步推出「新春回饋大放送」，凡於1/20至1/29活動期間，到兩品牌門店用餐消費滿1000元並成功累計兩班家會員點數，即可獲得一張「好運電子刮刮卡」，每抽必中的100%中獎率，還有機會刮出1688、888、188元等開運紅包，試運氣賭一頓免費韓料，吃飯變得超有趣。
活動內容及春節營業時間請至4品牌臉書查詢
偷飯賊臉書、兩班家韓式熟成烤肉臉書、高麗園銅盤烤肉臉書、豆腐村臉書
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