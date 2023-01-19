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「新春4大速食套餐」1次看：麥當勞過年必吃套餐、肯德基起司金沙雞加1元多一塊、達美樂統統買一送一

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／各業者提供
圖／各業者提供

新年速食套餐優惠享不完！過年想吃好料又不想奔波忙碌嗎？以下4大連鎖速食品牌新年套餐一次看，新春福氣漢堡、炸雞、招財納福披薩統統有，應景美味超多選擇，還有買一送一、加1元多1塊炸雞的超值好康，吃到、福到、好運到！

麥當勞：每年必吃「金迎招財系列」

自2014年起，每每過年麥當勞皆會推出的「金迎招財系列」強勢回歸，即日起至2/14，喜氣滿滿的「金迎招財薯來堡」及「金迎招財福堡」絕對必吃！搭配經典套餐百來元搞定，購買再送「好運紅包袋」1份。此外，還有早餐「蕈菇滿福系列」、人氣甜點「紅豆派」同步開賣，統統福氣一口吃。

「金迎招財系列」自1月11日起限時回歸。圖／麥當勞提供
「金迎招財系列」自1月11日起限時回歸。圖／麥當勞提供

麥當勞分享盒將換上春節限定包裝。圖／麥當勞提供
麥當勞分享盒將換上春節限定包裝。圖／麥當勞提供

肯德基：招財旺起來「金鑲富貴起司金沙雞＋濃醇金燦可可蛋撻」、預訂快取1元多1件

炸雞控買它！肯德基因應過年推出「金鑲富貴起司金沙雞」，鹹香金沙醬搭配多種起司，好吃到停不下來，金燦燦的外型也超討喜。另外，肯德基也同步推出「富貴歡聚餐」及「雙人分享餐」，一次吃齊金鑲富貴起司金沙雞、咔啦脆雞、香酥脆薯等多種人氣美味，吃飽飽、招財又納福。

除此之外，使用預訂快取點桶餐，​就能享用1元炸雞！訂購「金鑲富貴起司金沙雞」加1元就送一塊炸雞或是4個上校雞塊，讓美味無限放大。

肯德基推出新年金雞「金鑲富貴起司金沙雞」。圖／肯德基臉書
肯德基推出新年金雞「金鑲富貴起司金沙雞」。圖／肯德基臉書

肯德基推出「濃醇金燦可可蛋撻」，每盒282元。圖/肯德基提供
肯德基推出「濃醇金燦可可蛋撻」，每盒282元。圖/肯德基提供

必勝客：喜迎金兔年「財圓滾滾金干蝦披薩」、「奢華加貝烏金鮑魚披薩」

必勝客特別推出「財圓滾滾金干蝦披薩」及全台限量7,000份「奢華加貝烏金鮑魚比薩」等2款開春限定披薩，多種食材堆疊多層次美味。即日起，透過PK APP訂購指定披薩，就有機會刮中買1送1、披薩6折等不同優惠，或是價值超過5,000元的故宮精品「翠玉白菜法藍瓷椒鹽罐」、「輕質翠玉白菜數位相機」等好禮。

必勝客應景推出「財圓滾滾金干蝦比薩」，大比薩899元、小比薩629元。還可加價升級經典起司龍捲風餅皮。圖／必勝客提供
必勝客應景推出「財圓滾滾金干蝦比薩」，大比薩899元、小比薩629元。還可加價升級經典起司龍捲風餅皮。圖／必勝客提供

必勝客「奢華加貝烏金鮑魚比薩」，限量7,000份，每份1,099元。圖／必勝客提供
必勝客「奢華加貝烏金鮑魚比薩」，限量7,000份，每份1,099元。圖／必勝客提供

達美樂：新年套餐「世界十大起司四喜披薩」、外送大小披薩買1送1

歡慶新春，達美樂以「世界10大起司四喜披薩」為主角，推出4種套餐，如「新春團圓1699套餐」有世界10大起司四喜大披薩2個、手拍小披薩2個、四喜拼盤1份，每套1,699元、「新春團圓999套餐」內含世界10大起司四喜大披薩1個、手拍大披薩1個、香烤雞條1份(15條)和蒜香起司球1份(5顆) ，每套999元。另有1,289元及799元的方案可選。

不僅如此，達美樂更同步加碼外送優惠升級，即日起外送所有大披薩、小披薩皆享買一送一，用披薩妝點的餐桌超澎派、大器。

達美樂「世界十大起司四喜披薩」。圖／達美樂提供
達美樂「世界十大起司四喜披薩」。圖／達美樂提供

達美樂推出外送買1送1的升級優惠。圖／達美樂提供
達美樂推出外送買1送1的升級優惠。圖／達美樂提供

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