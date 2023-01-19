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開春吃鍋試手氣！ 「這一鍋」集團好禮3連發 抽機票、抽火鍋、進補鍋物再加菜

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／這一鍋集團提供
圖／這一鍋集團提供

火鍋控不可錯過！ 看準春節農曆商機，「這一鍋」集鍋推出3大品牌同步限定優惠，「這一小鍋」更推出2款全新進補鍋物開賣，正逢春節迎來強力低溫，來一鍋暖呼呼鍋物+燒肉最合適！

「這一小鍋」新年進補鍋物全新上市開賣，無論是酒香四溢的「燒酒麻香蛤蜊烏骨雞鍋」，還是一鍋兩吃的「乾炒湯涮醇厚花雕雞鍋」，一嚐就全身暖起來，現正祭出限時進補鍋物加購優惠，「上選梅花豬肉」只要68元，加購98元直接吃「上選梅花豬肉+蛤蜊雙拼」，火鍋控加菜就趁這一波。

圖／這一鍋集團提供
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「燒肉同話」推出新菜單打造多種肉品部位，套餐加入西班牙伊比利豬、澳洲和牛升級、北海道干貝等海陸雙拼，兔年開春更推出消費回饋，自1/20至2/28，至全台燒肉同話用餐，單筆金額滿2,023元，即可免費線上抽泰國機票，現抽現開獎，有機會抽中「台北-曼谷單人7日機票優待券」，快來大口吃肉補元氣，還能試手氣。

圖／這一鍋集團提供
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「這一鍋皇室秘藏鍋物」為歡慶兔年推出「金兔迎春圍爐年菜」，自1/22至1/26，於粉絲專頁活動貼文中，上傳這一鍋外帶年菜或門店用餐照片，即有機會抽中價值1,380元的這一鍋雙人套餐券。即日起至2/19，加碼升級「尾牙春酒盛宴」經典必吃神仙牛肉、台灣黑豚1983豬五花、海鮮、丸滑、滷味、甜點、飲品等超過30道佳餚，開春內用優惠83折，10人份套餐只要6,988元(原價8,354元)。

圖／這一鍋集團提供
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迎接新年開運，王品集團旗下「聚日式鍋物」、「尬鍋」、「青花驕」、「嚮辣」及「和牛涮」5大鍋物品牌，共同推出不同的好康優惠活動，包括有滿千送千、消費送肉盤或藍鑽蝦、打卡送XXL鮑魚等不同優惠，官方APP還發送5,000元優惠券，讓民眾滿千即可折抵100。

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