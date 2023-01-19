2023年節團聚澎湃好料！6間中式餐廳推薦，美食年節不打烊，線上預訂外帶外送到府

2023農曆兔年新年快樂，年假期間許多餐廳都休假，要吃什麼成了每天的煩惱。Oddle總編整理了6間過年不打烊的中式餐廳，陪你用美味開啟新的一年！包含 KiKi、欣葉日料、珍寶海鮮、這一鍋、瓦城泰式…等美味餐廳，皆可在官網上訂購外帶外送到府！

KiKi

年節營業時間：初一～初五KiKi餐廳以強調以四川成都料理為宗，擺脫傳統川菜的印象，而以創意菜為目標，期為新世代開啟文化與美食結合的新中國料理！推出四人套餐，最熱門的明星菜色一次包含： 老皮嫩肉、蒼蠅頭、辣子雞丁、酸菜魚、燒蹄花、川味娃娃菜、精裝瓶烏梅汁4瓶、白飯4份

店家FB粉專: https://www.facebook.com/kikirestaurantTw/

欣葉日本料理

年節營業時間：初一～初五欣葉日料的人氣「海陸燒物盛合 Grilled Seafood & Meat Set」，嚴選當季新鮮食材接單後現做；每套海陸燒物盛合含：手羽先雞翅、魚下巴塩燒、照燒牛肉捲、殼付玉米筍。超澎湃的套餐組合，適合闔家團聚一起享用。

店家FB粉專: https://www.facebook.com/ShinyehJapanese

珍寶海鮮

年節營業時間：初一～初五「以鮮為主，以蟹為傲。」具有三十年品牌歷史的新加坡國寶級海鮮。套餐組合除了必吃的「珍寶獲獎辣椒螃蟹」之外，還有各式明星菜色：蘇東油條、蟹肉海鮮羹、十頭鮑魚花菇扒時蔬、珍寶獲獎辣椒蟹、海鮮皇炒飯、芋香西米露。官網訂購外帶外送到府非常方便。

店家FB粉專: https://www.facebook.com/JumboSeafoodtw/

這一鍋皇室祕藏鍋物

年節營業時間：初二～初五「共享食刻、一鍋溫暖」是這一鍋對人與食材的態度，情感伴隨著鍋中沸騰的溫度，將美好時光與美味結合，享受彼此的珍貴食刻，體現最具溫暖的情感維繫所在。這一鍋的湯頭一直都是火鍋界的人氣選擇，三種熱門湯底：御膳麻辣、老火湯、一品酸菜，與家人團聚圍爐吃鍋也是個不錯的選擇，推出「金兔迎春 多人套餐」在家也能享用！

店家FB粉專: https://www.facebook.com/toponepot

阿本家

年節營業時間：初三～初五川湘菜大師蕭冠之師傅所成立的新品牌「阿本家 Jin Ben A」，一手精湛的四川手藝所設計的菜餚，愛吃辣的粉絲不能錯過！推出多道明星菜色，包含人氣第一的「麻辣口水雞」運用百花齊放的香料滋味配上鮮嫩的雞肉，軟嫩多汁的仿土雞浸泡在麻辣醬汁裡，一口一口停不下來！另外「青麻椒汁松阪肉」油脂如同雪花一樣均勻的分佈，入口爽滑加上新鮮青麻花椒帶點檸檬味的淡淡清香，麻而不嗆顛覆你味蕾的想像！

店家FB粉專: https://www.facebook.com/jiabenastore

瓦城泰國料理

年節營業時間：初三～初九瓦城旗下四大品牌聯合推出新春團圓餐，包含人氣餐點：月亮蝦餅、原味青木瓜沙律、辣炒豬肉、綠咖哩椰汁雞等(五擇二)、檸檬清蒸魚、辣炒高麗菜/空心菜(二擇一)、泰國冰奶茶等多道經典料理，期間開放線上預訂到店自取服務，陪你用泰式美味開啟新的一年。

店家FB粉專: https://www.facebook.com/thaitowncuisine

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