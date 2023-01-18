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花蓮排隊名店進軍羅東！「定置漁場三代目」魚肉超鮮甜、美白魚湯滿分、白蘭地大人味拉麵好順口

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
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花蓮排隊名店到羅東展店囉！ 想嚐最新鮮的海味拉麵快到「定置漁場三代目」羅東店，新鮮魚肉、濃醇魚湯，讓部落客宜蘭ㄚ欣忍不住一連吃兩天，目前試營運期間預約已滿，年初二之後將以現場候位為主，於上午11點半和下午5點半開放入席。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
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位於花蓮的定置漁場三代目，自日據時代即使用傳統的定置漁網捕魚，現今以店內漁獲烹煮成拉麵，從漁場直到餐桌，鮮魚湯、魚片等各式魚料理，皆來自花蓮七星潭「東昌定置漁場」，每日漁獲新鮮直送，堅持每一碗湯頭皆為主廚當日用數十公斤的魚骨加上數小時熬煮，呈現奶白色的「鮮魚美白湯」富含膠原蛋白，成為花蓮的高人氣排隊拉麵店，正式進軍羅東鎮展店。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
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部落客宜蘭ㄚ欣大推幾款必嚐菜色，「香醇白蘭地魚湯麵」，先品嚐原味鮮魚美白湯，再倒入濃醇白蘭地，喝起來十分順口，完全展現一碗大人味的特色風味；「鬼頭刀海鮮湯飯」用花東的吉安米和鮮美魚湯煮成米飯，飯糰煎至表面金黃，搭配炙燒新魚片與鮮蝦、海瓜子，魚湯倒入碗中時先喝一口原味魚湯，接著用湯匙把碗底的飯糰分開攪拌均勻後，再喝一口則能品出煎焦散發出來的飯糰香氣；「叉燒沾麵」也十分推薦，麵條呈現天然小麥味道，沾取主廚特調的和風味噌醬，炙燒叉燒厚實軟嫩，吃完沾麵後將沾醬融入附贈魚湯裡，變成一麵兩吃的魚骨味噌魚湯。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
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圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
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「北海道生食級大干貝撈麵」採用北海道生食級大干貝切成薄片，佐北海道鹽昆布，滋味鮮甜，撈麵淋蔥油醬，還能加入店家自製的辣椒油超香。炸物也是必點，「七星潭炸魚」魚肉大塊軟嫩與紫蘇梅醬很搭，「本港蝦醬透抽」新鮮透抽裹主廚特調酥炸粉，炸得外酥內軟，單吃就很入味。

定置漁場三代目標榜「來自太平洋精華的魚湯拉麵」值得排隊品嚐，魚湯麵每日限量供應，售完即止，店內用餐還可免費加湯、加麵，開幕後座位皆以現場為主，無開放訂位，到宜蘭走春嚐美食快來試試。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
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【定置漁場三代目】羅東店

公休：1/20(五)小年夜-1/22(日)初一

時間：午餐11:30登記、11:45入席，晚餐17:30登記、17:45入席

地址：宜蘭縣羅東鎮天津路41號

停車：旁邊有收費停車場，店門口不能停車

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
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