2023年節宅家吃美食！吃膩中式大菜，8間西式派對餐點推薦，美食年節不打烊，線上預訂外帶外送到府

2023農曆兔年新年快樂，年假期間許多餐廳都休假，要吃什麼成了每天的煩惱。Oddle總編整理了8間過年不打烊的西式餐廳，除夕吃膩中式年菜，這幾間是你的好選擇！包含 德州美墨、Japoli、Jim’s Pizza、Ed’s Diner…等美味餐廳，皆可在官網上訂購外帶外送到府。

德州美墨

年節營業時間：初一～初五

德州美墨炸雞推出新年限定的「福氣金沙鹹蛋黃辣雞翅套餐」，將金沙蛋黃的鹹香與香辣雞翅搭配，還有新品「黃金起司醬波浪薯條」等你來嚐鮮，讓你兔年感受福氣滿滿的美味！除了期間限定到餐之外，招牌的「德州炸全雞派對分享餐」也非常適合年節團聚享用。

店家FB粉專 : https://www.facebook.com/rangersfriedchicken/

Japoli

年節營業時間：初一～初五

Japoli 義大利餐酒館是由在東京已有20家餐飲店包括義式餐廳、餐酒館、咖啡廳的日本Kings-Know公司第一次跨足海外市場在台北開的第一家！無論是義式餐點或者Pizza在網路上都坐擁高人氣，其中招牌推薦口味「義大利生火腿芝麻葉披薩」、「松露綜合菇披薩」、「白醬 松露奶油義大利麵」都非常適合多人聚餐一同享用。

店家FB粉專 : https://www.facebook.com/japoli.kingsknow

Jim’s Pizza新莊店

年節營業時間：除夕～初五許多網友熱推的 Jim’s Pizza 新莊店在年節期間完全不打烊，多樣的披薩口味非常適合派對聚餐，熱門口味推薦「瑪格麗特」、「水牛城G肉」、「BBQ G肉」，另外還有超大尺寸的22吋披薩可以選擇，多人分享餐滿足每個人的胃。

店家FB粉專 : https://www.facebook.com/profile.php?id=100083235139707

Ed’s Diner

年節營業時間：初二～初五想來點西式的大口吃肉，那絕不能錯過Ed’s Diner，提供最傳統經典的美式BBQ組合！肉量最充足，滿足大口吃肉的慾望！年節必吃的「極致BBQ拼盤 四⼈XL號餐」在家也能享用慢火燻烤的美味，套餐組合非常豐富，Party Time 的首選美食！

店家FB粉專 : https://www.facebook.com/EdsDinerTaipei

意享美式廚房

年節營業時間：初二～初五意享美式廚房主打新美式餐廳，提供美式早午餐、義大利麵、燉飯、千層蛋糕。限時推出「群聚解封吃爆套餐」，澎湃套餐內容包含：沙拉、開胃菜、小點、PIZZA、高價位主餐、 經典主餐、飲料，四人享用超滿足！年節期間不打烊，與家人朋友歡聚的好選擇。

店家FB粉專 : https://www.facebook.com/eatingenjoy

BANCO

年節營業時間：初三～初五

推出派對必吃的「雙火腿雙披薩優享套餐」適合3-4人享用，套餐包含：大份帶皮火腿沙拉、小滿生火腿拼盤、爐烤香草雞翅8隻、290元(含)以下披薩、240元(含)以下披薩；另外也有「豪華披薩燉飯嫩雞套餐」可以選擇，套餐可以同時吃到披薩與燉飯，滿足每個西式口味。

店家FB粉專 : https://www.facebook.com/BANCOPIZZA/

The Slice Shop

年節營業時間：初一～初五The Silce Shop是台北首家使用酸種老麵發酵麵團的披薩店，使用來自舊金山的酸種酵母製成的特色餅皮，雖然酸種麵團工序複雜，發酵難掌控，需要因環境因素不停調整，天然發酵的披薩餅皮創造出的口味及口感遠超越純商業酵母發酵的產品，每一個品項都是經典明星口味，值得品嚐。

店家FB粉專 : https://www.facebook.com/thesliceshoptw

小紐約披薩

年節營業時間：初三～初五小紐約是台北一間提供新鮮食材與道地風味，且極富藝術性的紐約式披薩店。還有超大的20吋四拼披薩，多種口味組合，派對聚餐滿足每個人對披薩的渴望！推薦口味「水牛城辣雞披薩」與辣醬公司 辣太后 Empress Hot Sauce 辣太后Emprass 獨家製作水牛城辣醬，雞胸肉切丁，醃漬一天，裹上麵衣再油炸過後的雞肉丁，可以將肉汁鎖在麵衣內、烤過後一點都不會有乾柴的口感，值得嚐鮮！

店家FB粉專 : https://www.facebook.com/lnypizza

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