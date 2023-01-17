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新年、開工優惠1次收！三品牌優惠總整理，火鍋、手搖、甜點統統有

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／各品牌提供
圖／各品牌提供

新年及開工優惠一次收！準備放年假，美食、優惠享不完。UDN小編整理了以下三品牌的新年優惠，還有好康持續到1月底，像是文青車輪餅、療癒手搖統統第二件5折，兩大人氣品牌一齊進駐台中三井Lalaport，邊吃邊逛好Chill。除此之外，也能大啖道地泰國味火鍋，三種湯底任你選。走春就要有吃有逛，光用想的就美滋滋啦！

⬤ 春申食府另一品牌「CHUNSHEN泰殿」

泰殿主打展現「茶、酒、食、憩」精神及優化泰國菜精緻度和原風味。農曆新年自初三開始正常營業，邀請饕客品嘗季節限定「泰饗吃鍋」料理，湯底有招牌東陰功、泰式排骨湯和綜合鴛鴦鍋3種可選，新鮮食材涮一涮就能入口，暖胃又暖心。

泰殿推出「泰饗吃鍋」。圖／泰殿提供
泰殿推出「泰饗吃鍋」。圖／泰殿提供

圖／泰殿提供
圖／泰殿提供

ChunShen泰殿

地址：大安區仁愛路四段66號1樓

營業時間：17:30-23:30（除夕至初二公休）

⬤ 爆餡文青車輪餅「青畑九號豆製所」

青畑九號豆製所1/17進軍台中三井Lalaport商場南館，特別獨家推出巴掌大「圓鯛魚燒」及繼7公分芋頭燒後的最迷你3公分「小鼓燒」，5顆一串方便吃又可愛。本次搭上Lalaport開幕，即日起至1/31，還有至店購買全品項相同商品第二件5折的優惠。

青畑九號豆製所進駐台中三井Lalaport獨家推出「圓鯛魚燒」。圖／青畑九號豆製所提供
青畑九號豆製所進駐台中三井Lalaport獨家推出「圓鯛魚燒」。圖／青畑九號豆製所提供

史上最迷你的「小鼓燒」，直徑只有3公分，一串有5顆。圖／青畑九號豆製所提供
史上最迷你的「小鼓燒」，直徑只有3公分，一串有5顆。圖／青畑九號豆製所提供

青畑九號豆製所 台中三井Lalaport店

地址：台中市東區進德路700號（南館）1樓

營業時間：同百貨商場公告

販售口味：圓鯛魚燒－南國白玉紅豆鯛、黑糖花生牛奶鯛、小山圓抹茶紅豆鯛及黑胡椒乳酪芝士；小鼓燒系列－原味小鼓燒、南國紅豆、北島牛奶芝士及黑胡椒芝士

⬤ 台灣第一愉悅系手搖飲「蔦日子」

蔦日子與文青車輪餅青畑九號豆製所一同於1/17進駐台中三井Lalaport，推出MINI版「蔦椪餅」，可單吃也可配上飲品滋味更升級。同步因應開幕，即日起至1/31可享全品項相同商品第二件5折（其他分店1/30開工慶限定50組）。新品大推「蘋蘋覓冪紅」，蘋果果粒、綠妍水玉蒟蒻搭配清爽紅茶；而「歌劇黑玫人」則能一次喝到可可莓果的酸甜苦3種味道。

蔦日子新品「蘋蘋覓冪紅、歌劇黑玫人」搭配「蔦椪餅」，可單吃也可拍碎加入飲品。圖／蔦日子提供
蔦日子新品「蘋蘋覓冪紅、歌劇黑玫人」搭配「蔦椪餅」，可單吃也可拍碎加入飲品。圖／蔦日子提供

圖／蔦日子提供
圖／蔦日子提供

蔦日子 台中Lalaport店

地址：台中市東區進德路700號南棟1樓

營業時間：同百貨商場公告

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