減碳生活不偷懶！ 7家「環保循環杯」優惠盤點 星巴克折10元 麥當勞、肯德基省5元

響應環保減碳生活，各大速食、手搖飲料業者皆紛紛加入，啟動「循環杯、自備環保杯享優惠」服務，讓喝咖啡、飲料成為日常環保習慣，久而久之，喝飲料也漸漸進入環境永續計畫的一環，因此呼籲減碳生活不偷懶，攜帶環保杯更能享優惠哦！

星巴克

星巴克提供超有質感的循環杯，目前已有60家門市使用，除了好看好用還很好拍，星巴克循環杯被網友譽為是最美環保杯，只要到有導入循環杯計畫的星巴克門市，登入星巴克App後每杯預扣押金50元，即可租借循環杯，租借後可直接購買咖啡飲料，並立即享有「每杯折10元」的環保杯折扣優惠，且借杯日起7天內臨櫃還杯，就能退回預扣押金至會員帳號，如此一來，不僅做環保又省荷包。

7-ELEVEN

7-ELEVEN首創「OPEN iECO循環杯還杯機」，可至門市輕鬆借用與歸還，更搶先於2022年底前超前法規、提早達標500家門市提供循環杯服務。只要加入OPEN POINT會員，進入首頁「服務」中點選「循環杯」並「登記借杯」，產生兌換用三段式條碼後即可即可去門市刷讀取杯，循環杯租杯需預付款項50元，需於7天內完成歸還，並在App中選擇機台還杯或櫃台還杯。

圖／7-ELEVEN

全家便利商店

全家便利商店與環海淨塑攜手合作推動減碳減塑的塑環真®循環杯行動，以減少一次性紙杯與塑膠杯的使用量，民眾可透過超商門市購買飲料、指定使用循環杯，使用完畢後請簡單清洗，將空杯歸還至任一合作門市即可。

圖／全家便利商店

麥當勞

麥當勞即日起推出限定「內用環保杯」，貼心的分為小杯、中杯、大杯三種Size可以選擇。以經典的白色基底，搭配麥當勞 LOGO 與氣泡感圖樣，也是可愛又好拍，這款杯子是內用限定，大家可別把它從帶走了，目前僅在台北新生餐廳測試，目前全台只有這家分店使用喔！

圖／麥當勞

肯德基

肯德基與好盒器合作「減塑循環杯」租借服務，採用其借用歸還服務系統，推出660ml、480ml兩種規格的「減塑循環杯」與「內用環保杯」，可完全免費使用，而雙北地區共10家門市搶先開跑。

另外，凡自備飲料杯到肯德基全台門市消費購買飲料，可享有「自備飲料杯現折5元回饋活動」，而在店內借用的減塑循環杯，除第一次無額外折扣外，後續於肯德基任一門市使用該循環杯，將視同自帶飲料杯，每杯飲料均可現折5元，不過但內用環保杯，因為是店內提供，便無法享有現折5元優惠。

圖／肯德基

摩斯漢堡

摩斯漢堡推出「摩斯循環杯」，凡為摩斯漢堡的註冊會員，使用MOS Order APP 內摩斯卡QR-code結帳，以儲值金100元為押金即可借用，借用期限內可享5元折扣。借杯期限內，將杯子交還給提供還杯服務之店鋪，即可成功歸還，借用期限為借杯日加7天，超過第8天起押金部分轉為購買循環杯費用，於摩斯漢堡官方網站以及MOS APP可查詢循環杯借用店鋪。

圖／摩斯漢堡

麻古茶坊

麻古茶坊與大象杯2代聯名推出「麻古環保大象杯」，為鼓勵大家多多使用可重複利用的自備杯品，特別再推回饋優惠，除了自備環保杯可現省5元外，同時也將月月加碼，第一波「大杯翡翠柳橙」加碼再折15元，加上原本自備環保杯的5元折扣，一次就能省下20元！本活動將於2023/3/15至3/17啟動。

圖／麻古茶坊

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