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速食控天天抽！ 肯德基「套餐59折」、必勝客小比薩「買1送1」 加碼1元蛋撻、禮盒8折開吃
肯德基「新年紅包」買一送一天天抽！ 肯德基和必勝客來發紅包了，即日起至1/31前，「PK雙饗卡」APP特別推出期間限定「PK好運一把抓」線上抽紅包活動，每日可抽優惠券一次、100%中獎機會快來領！
「PK雙饗卡APP 天天抽紅包」超有誠意送紅包，有機會抽中「肯德基」激省個人滿足餐59折、啃雞吮指餐65折、都雞雙人餐64折；「必勝客」期間限定口味6折、肉桂龍捲風、經典起司龍捲風餅皮半價、平日外帶小比薩買1送1等優惠。
還有過年不可錯過的「濃醇金燦可可蛋撻」，肯德基推出過年限定優惠，即日起至2/20，只要購買套餐、桶餐加購原味蛋撻禮盒，再加碼可享最高81折優惠，同步還有點套餐、桶餐，使用預訂快取訂購，加1元再多送蛋撻一件。
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