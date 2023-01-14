速食控天天抽！ 肯德基「套餐59折」、必勝客小比薩「買1送1」 加碼1元蛋撻、禮盒8折開吃

肯德基「新年紅包」買一送一天天抽！ 肯德基和必勝客來發紅包了，即日起至1/31前，「PK雙饗卡」APP特別推出期間限定「PK好運一把抓」線上抽紅包活動，每日可抽優惠券一次、100%中獎機會快來領！

圖／肯德基提供

「PK雙饗卡APP 天天抽紅包」超有誠意送紅包，有機會抽中「肯德基」激省個人滿足餐59折、啃雞吮指餐65折、都雞雙人餐64折；「必勝客」期間限定口味6折、肉桂龍捲風、經典起司龍捲風餅皮半價、平日外帶小比薩買1送1等優惠。

PK雙饗卡APP限時推出雙11優惠，包括分享餐、比薩組均享優惠。圖／肯德基提供

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肯德基推出「濃醇金燦可可蛋撻」，每盒282元。圖/肯德基提供

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