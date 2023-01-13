天王也捧場！周董親訪「阿緯開的蝦仁飯」，特愛這碗大公開，粉絲笑：想起「稻香」
周杰倫也去吃啦！近日(10)，藝人阿緯貼出兩張與天王周杰倫的合照，並在貼文中寫到周杰倫說到做到，出現在他所開的蝦仁飯餐廳，也透露周杰倫特別喜歡店內的「威士忌牛肉燥蛋飯」，吸引不少粉絲在貼文留言「超強代言人」、「我也想去吃」，甚至是敲碗到蝦仁飯的故鄉台南展店。
藝人阿緯分享與天王周杰倫的合照，原來是周杰倫說到做到，到店捧場阿緯開的蝦仁飯餐廳「忠青商行」，並透露周杰倫特別喜歡的品項是「威士忌牛肉燥蛋飯」。被網友讚為台北第一蝦仁飯的「忠青商行」在百貨公司就能吃到，而周杰倫喜歡的「威士忌牛肉燥蛋飯」有滿滿牛肉燥及半熟土雞蛋、手工香腸，香氣四溢讓人一口接一口。除了招牌蝦仁飯，不妨加點一碗天王同款美味，還能坐在杰倫同款座位打卡喔！
忠青商行 遠百信義A13店
地址：台北市信義區松仁路58號4F
營業時間：11:00-21:30（週五六至22:00）
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