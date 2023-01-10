倒數10天！ 民生社區老字號「二馬刀削麵」要熄燈了 老闆嘆：找嘸接班人

又一家台北老字號美味要消失了！ 民生社區飄香30年的「二馬刀削麵」於去年底公告貼出營業至今年1/20的消息，讓不少在地美食饕客感到相當惋惜，主要原因是老闆與老闆娘年紀大了已想退休。距離道別的最後期限約

2023-01-10 13:46