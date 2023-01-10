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倒數10天！ 民生社區老字號「二馬刀削麵」要熄燈了 老闆嘆：找嘸接班人

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倒數10天！ 民生社區老字號「二馬刀削麵」要熄燈了 老闆嘆：找嘸接班人

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／IG@lajhen授權
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又一家台北老字號美味要消失了！ 民生社區飄香30年的「二馬刀削麵」於去年底公告貼出營業至今年1/20的消息，讓不少在地美食饕客感到相當惋惜，主要原因是老闆與老闆娘年紀大了已想退休。距離道別的最後期限約剩下10天，想回味的民眾趕緊把握！

圖／網友Alex Lo授權
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位在民生社區的二馬刀削麵，店內供應的人氣商品除了最受歡迎的招牌刀削麵、牛肉麵、捲餅等，還有蕃茄牛肉麵、木須炒麵、木須炒餅與炒年糕，每一項深受大家喜愛，就連小菜也很夯，熄燈消息傳出後，還有民眾擔心快要吃不到了，直接外帶50份回家。

圖／IG@lajhen授權
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二馬刀削麵已於去年底在店門口張貼公告「本店將於112年1月20日結束營業」，馮老闆謝謝大家長久以來的照顧，並透露歇業主因是，年紀大了，工作太累，沒有人要接手，以及物價飛漲等因素，決定做到1月20日正式歇業！

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