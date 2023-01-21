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實現財富自由！春節必吃8大食物，招財、納福統統有
迎春節納好運！2023春節10天連假將自1/20起一路放到1/29，吃團圓飯、聚餐更是必不可少，桌上的道道年菜可都大有學問，蘊藏深深美意。走跳小編整理過年必吃8大食物，不僅吃飽還能求好運、發大財！
每逢過年都少不了！象徵「吉祥好運」的8大食物，招財運、求順利統統有，快來看看哪些是非吃不可吧！
⬤ 蘿蔔：好彩頭
吃菜頭為取「好彩頭」吉祥寓意。
⬤ 魚：年年有餘
過年期間可吃兩條魚，年夜飯、大年初一各吃一條，就是「連年有餘」，或是年夜飯吃魚肉中間部分，大年初一吃頭、尾，也有「連年有餘、有頭魚尾」之意。
⬤ 水餃：財源廣進
水餃寓意「金元寶」，新的一年順順利利、財源廣進。
⬤ 長年菜：長命百歲
過年期間會吃的「長年菜」，通常指芥菜、刈菜，象徵長壽。
⬤ 發糕：發大財、運勢大發
主要以在來米漿為主，經發酵膨脹蒸到表面裂開，發酵的「發」也有發財之意。
⬤ 年糕：步步高升
年糕除了有步步高升之意外，諧音「年高」也有祈求長壽的意涵。
⬤ 橘子：大吉大利
橘可寫為桔，「桔」諧音「吉」，象徵甘甜、吉祥。
⬤ 鳳梨：好運旺旺來
鳳梨在台語稱作「旺來」，具有期盼興旺、好運來到的意思。
除此之外，別只記得吃這過年必吃8大食物，付諸行動也不妨買買「刮刮樂」試手氣，在新春討個好彩頭，說不定在這個過年就能實現財富自由啦！
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