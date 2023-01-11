星級美食在你家！外帶年菜懶人包 輕鬆享受團圓飯

2023春節將至，圍爐的年夜飯要色香味俱全，怎樣才能讓全家人一飽口福之外，更可以不必忙碌準備年菜，也能在家吃團圓年夜飯？各大五星級飯店準備外帶年菜，精選食材、特企菜單，不乏米其林星級光環加持，讓人不用花時間心力、就可以備滿一桌星級美食、輕鬆享受團圓飯！

台北晶華酒店「白鯧瑤柱台式福滿圍爐宴」，每組8,888元；圖片／台北晶華酒店

台北晶華酒店主打珍稀「富貴盆菜」 小滿漢3,800元起

台北晶華酒店今年強打晶華軒港籍廚藝總監鄔海明，匯集日本岩手鮑魚、關東刺參、北海道宗谷元貝、以及中東花膠等四種珍稀食材端出的「富貴盆菜」，搭配長年熱賣的「龍蝦鮑魚粵式迎春團圓宴」、「白鯧瑤柱台式福滿圍爐宴」、「火烔花膠滬式玉兔吉祥宴」、「三燔日式鍋物宴」、故宮晶華的「台粵式圍爐宴」、西式「美國爐烤肋眼牛肉」以及集合18道開胃美饌的「前付小滿漢」、濃縮粵菜精華及食材入饌的「粵式富貴小滿漢」等料理，以豐儉由人的多樣化選擇，滿足不同顧客的需求。上述家宴每套6,888元起、小滿漢系列每套3,800元起，即日起至2023年1月15日可於館內外各餐廳，或至「晶華美食到你家」餐點外帶外送平台預訂。

台北晶華酒店「五星年貨假期」專案，由飯店名廚將帶領房客逛街採買年貨、教做年節料理；圖片／台北晶華酒店

主廚陪你逛街辦年貨、做年菜

此外，台北晶華酒店今年推出特別企劃，配合「台北年貨大街」自1月6日起至20日於迪化街熱鬧登場，攜手台北迪化商圈發展促進會與臺北市商業處，以主題「過年講究不將就」推出「五星年貨假期」優惠住房專案，飯店名廚將帶領房客遊逛滿溢年味的街廓、傳授採買年貨的撇步、教做年節煲湯料理，房客亦可循著「台北年貨大街年貨地圖」大啖晶華精選的美食與名產，獲贈超人氣的年節好禮，充實過好年。專案價每房每晚7,100元起，含CNN唯一推薦台北必吃自助式早餐，購買高鐵車票再享75折優惠。

台北晶華酒店

電話：02-2523-8000

「晶華美食到你家」餐點外帶外送平台：https://shop.silkshotelgroup.com/RT

台北喜來登大飯店米其林二星「請客樓」，推出媒體評比冠軍的「鮑魚/花膠一品雞」；圖片／台北喜來登大飯店

台北喜來登大飯店年菜評比冠軍湯品、米其林年菜上桌 台北喜來登大飯店五度蟬聯米其林二星餐廳的請客樓，推出媒體評比冠軍的「鮑魚/花膠一品雞」以及頂級蝴蝶膠、智利八頭鮑、干貝等耗時蒸煮的年菜之王「魚膠鮑魚佛跳牆」三款頂級湯品討好闔家味蕾。擊敗34間飯店勇奪評比「冠軍湯品」，以老母雞、豬大骨及金華火腿精燉八小時搭配鮮嫩小土雞，膠質濃郁美味，鮑魚／花膠一品雞7,800元起。

年夜飯中頗具份量的「蟹粉獅子頭」，飽滿多汁的獅子頭混著白菜清甜與鮮甜蟹粉，口感鬆軟、肥而不膩。以及綿密豆沙餡綴以鳳梨果乾與酸香桔餅的「藜麥紅豆鬆糕」簡單加熱就可把星級料理澎派上桌。還有年年熱賣的必備伴手禮「雙糕禮盒」、熱銷榜首的臘味蘿蔔糕與新款「棗皇核桃糕」，甜潤新疆極品大紅棗、軟糯中帶有堅果香，另有XO醬與肝臘腸等禮盒供選擇，餽贈親友上選之禮。

台北喜來登大飯店

電話：訂位專線02 2321 1818、訂席專線02 2321 5511

官網：www.sheratongrandtaipei.com

台北寒舍艾美酒店「鴻運迎春」海陸年菜四人分享餐；圖片／台北寒舍艾美酒店

台北寒舍艾美酒店寒舍食譜打造米其林年菜禮盒

為搶攻春節年菜商機，台北寒舍艾美酒店推出「金燦迎年」米其林外賣年菜與新春禮盒，由「寒舍食譜」廚藝團隊嚴選珍稀食材，純手工悉心打造經典粵式年菜每道3,280元起，以及年節人氣伴手禮每組599元起，特別推薦粵式奢華珍寶盆菜、佛跳牆與鮑魚西施牛，亦推出適合小家庭的海陸四人分享餐，以及象徵步步高昇的富貴三糕禮盒及蘿蔔糕XO醬禮盒等。即日至2023年1月17日開放預購，凡於2023年1月10日前完成付款，享9折早鳥優惠。此外，同步販售過年必備的冷凍料理包，包含滋補養生的寒舍食譜雞粥、養氣山藥燉全雞與黑潮海鮮蟹湯等，價格自690元起。須提前三日預購。

頂級粵菜餐廳「寒舍食譜」華麗展演正宗粵式年菜「奢華珍寶盆菜」3,280元，包含人氣燒臘「金磚燒肉」等各式食材，結合干貝、排骨等熬製的溫醇湯底。「御品賀春」年菜雙饗餐5,280元，包含繁複工序的年節御饌「花膠佛跳牆」，以及顛覆傳統的新潮粵菜「鮑魚仔燉西施牛」，特以稻草綑綁帶骨牛小排燜煮，滋味迷人。

小家庭首選的「鴻運迎春」海陸年菜四人分享餐8,888元，包含「野菌海味波士頓龍蝦花甲蟹湯盅」、「酸菜豚湯浸澳洲莫瑞龍紋斑」、「蠔汁斯里蘭卡膏蟹生炒糯米飯」、寒舍食譜招牌名菜「明爐雙醬寶貝先知鴨」，特別挑選約28天的宜蘭櫻桃母鴨，金黃酥脆柔嫩多汁。

台北寒舍艾美酒店寒舍食譜

電話：02 6622-5821

官網：www.lemeridien-taipei.com

台北遠東香格里拉「香宮」推出外帶年菜套餐；圖片／台北遠東香格里拉

台北遠東香格里拉米其林「香宮」粵式饗風華

台北遠東香格里拉粵菜餐廳「香宮」，連續五年榮獲米其林台北指南推薦的肯定，推出外帶年菜套餐，由新任主廚廖晉輝以爐火純青的功夫手藝呈現完美粵菜精華，道道精烹細琢，套餐內容包括乳豬燒味拼盤、羊肚菌元貝螺頭豬腱湯、酒釀茄干燒大明蝦、8頭湯鮑婆參蹄筋、樹子蔥油清蒸海斑魚、鮑汁福建炒飯、蘿蔔絲酥餅開運元寶，外帶套餐15,888 (六人份)。訂購外帶套餐即贈送精選葡萄酒一瓶，購買單點可以NT$688加購精選葡萄酒一瓶。提貨時間: 2023/1/21 除夕 12:00-16:00 (最後訂購日：2023/01/13)。

台北遠東香格里拉

電話：02 7700-3143

官網：https://bit.ly/3X7AzxA

台北老爺酒店推出中式外帶年菜，榮獲媒體年菜評比獎項；圖片／台北老爺酒店

台北老爺酒店明宮粵菜廳金牌年菜外帶

台北老爺酒店推出中式外帶年菜，榮獲媒體年菜評比獎項，冷盤「五福錦繡大拼盤」獲年代電視評比金牌獎，「瑤柱金銀臘味飯」獲蘋果日報年菜評比-飯店組主食類總冠軍。

中式外帶年菜內含五福錦繡大拼盤、冠軍排翅海景佛跳牆、星洲海大蝦、古法蔥油龍虎斑、花膠鮑魚長年菜、牛肝菌醬帶骨牛肋排、瑤柱金銀臘味飯、黑糖桂圓年糕，共計七菜一湯一點，年菜每套適用八人，2023年1月7日前訂購可享優惠價每套15,888元(原價17,318元)

因應現代小家庭需求，以上年菜也提供單點，另有干貝棗皇燉全雞、松露蘿蔔糕、如意芋頭糕、瑤柱臘味蘿蔔糕、還有明宮XO醬，以及拜拜首選金鑽鹹水雞可供訂購，每份550元起。提貨日期：2023年1月20日~1月24日10:00~18:00 (預訂1月16日止)。

台北老爺酒店

電話：02 2542-3266

官網：http://www.royal-taipei.com.tw/

亞都麗緻天香樓針對小家庭推出小份量的冷凍外帶年菜；圖片／亞緻餐飲

亞都麗緻大飯店推給小家庭的冷凍外帶年菜

連續數年獲得米其林一星認證的亞都麗緻天香樓，打造線上餐飲線，只要一指下訂，在家就吃得到！集團旗下亞緻餐飲麗緻坊針對小家庭推出小份量的冷凍外帶年菜，過年期間以覆熱即食的功夫菜，搭配簡易料理，擁有年味無負擔。包括麗緻東坡肉、老少筍燒肉、紅燒獅子頭、牛三寶禮盒、麗緻漢方黑蒜雞湯煲、杭式花雕醉雞、上海紅豆鬆糕、醬燒蜜汁肋排、台味芋香米粉湯、香滷麻辣牛三寶、花雕糟滷三杯雞、京醬紅燒煨骨排、什錦蓮子蒸米糕、左宗棠雞等經典菜色。

亞都麗緻

電話：02 7735-2351

官網：https://www.lizdining.net/

台北萬豪酒店推出精湛外帶年菜：頂級花膠鮑魚佛跳牆；圖片／台北萬豪酒店

台北萬豪酒店推精湛冷凍年菜外帶

台北萬豪酒店即日起開放預購精湛外帶年菜與年節禮盒，由國宴主廚高鋼輝精心規畫，獻上超過20款納福年節美饌，包含小家庭必買的「萬豪鴻兔大展年菜組」、連年熱銷正宗港味「頂級花膠鮑魚佛跳牆」、宮廷御膳「爐烤富貴八寶鴨」，以及一系列經典單品美饌與禮盒，每款售價480元至5,888元不等。

台北萬豪酒店精湛冷凍年菜，由國宴主廚高鋼輝精心設計，中餐廚齡超過40年，端出的菜餚更曾驚豔美國前總統老布希、英國前首相柴契爾夫人等國際政商名流。今年不可錯過的年菜佳餚包含甫榮獲電視年菜評比金賞的「青藤椒牛腮飯」，私房秘滷和牛牛腮肉及牛筋，以荷葉包覆蒸熟後香氣撲鼻，每份980元。另一款連年熱銷的「頂級花膠鮑魚佛跳牆」，源自主廚家鄉的港味煲湯，嚴選頂級養生花膠、南非活鮑魚等食材，注入精燉八小時濃郁老母雞上湯，入甕燉煮四小時後製成，今年特別加入黑毛豬前蹄，更添香氣，每份3,688元。

今年亦推出超值四人份「萬豪鴻兔大展年菜組」，五件式套組內含濃潤美味的經典花膠佛跳牆、品項豐美的五福臨門品味集、鮮味十足蒜燒海鱸魚、肉香四溢的芝麻香肋排、年菜常勝軍的港式臘味飯，全套5,888元，在家也能輕鬆享受澎湃盛宴。

即日起至2023年01月21日每日上午11時至晚間7時於一樓外賣櫃開放提貨。宅配運費另計，單一地址運費為本島300元，離島400元，運費不適用任何優惠。每筆訂單實付金額滿5,000元，享本島單一地址同溫層免運優惠。可透過電話訂購，或台北萬豪官網線上訂購。

台北萬豪酒店

電話：02 2175-7970

官網線上訂購：https://reurl.cc/33YoXR

台北文華東方酒店推出新年限定的手工年糕佐燕窩及X.O.醬禮盒；圖片／台北文華東方酒店

台北文華東方酒店「雅閣中餐廳」新年限定禮盒

台北文華東方酒店「雅閣中餐廳」推出新年限定的手工年糕佐燕窩及X.O.醬禮盒，完全純手工費時製作的極品美味，包含鮑魚臘味蘿蔔糕及金箔桂花黑糖年糕各一，並搭配雅閣自製X.O.醬以及冰糖燉燕窩各乙罐，數量有限，雅閣最受歡迎的主廚特製 X.O.醬禮盒、360ml每罐1,180元。即日起開放線上或電話預購，2023年1月9日起至1月20日每日中午12點至晚間8點至雅閣中餐廳取貨。

台北文華東方酒店

電話：(02) 2715 6888

官網：https://www.motpenews.com/

福容桃園機捷A8店「開春盈富滿元寶」獲得知名年菜評比金賞獎；圖片／福容大飯店

今年福容大飯店囊括電視台年菜評比金賞、銀賞、佳賞等佳績，一次推出兔年各店特色年菜，結合當地的食材與特色，搭配主廚的巧思與功夫，讓大家年菜外帶，回家簡單加熱就可把星級主廚料理澎派上桌。

福容桃園機捷A8店推出年菜外帶『揚眉兔氣迎新年』，優惠價$10,888(原價$11,828)，今年首推的【開春盈貴滿元寶】榮獲年菜評比金賞，嚴選上乘食材吉品鮑，是圍爐必備年菜。

來自東北角的福容福隆店，推出「宏兔大展團圓年菜組合」，全套共7道美味佳餚，每道最低只要$1,080起。其中【養生黑蒜老圃童仔雞】更獲得年菜評比銀賞殊榮，湯鮮味美，每份只要$1,680。

福容台北一館，推出『福兔迎祥賀新春年菜外帶優惠』，秉持健康的料理方式，保留食材鮮美，有包含象徵年年有餘的「川味米香黃金鯧」，主廚創意新品「紅薯粉蒸翼板牛」，也有兩款十人份套組供小家庭及大家庭選擇，分別為吉祥如意$3,680元及花開富貴$6,980元。

福容高雄店特別推出除夕當日現做的『福容港都團圓年菜組合』，包含有「精選福容小滿漢」、「滬江蟹粉獅子頭」、「金蒜鮮露蒸石斑」、「竹筍櫻花蝦米糕」、「花開富貴炒雙脆」等5道極品菜色以及「一品鮑魚佛跳牆」與「澎湖酸菜石鮔排骨鍋」2款經典湯品。另外還有10款功夫年菜單品任購。

福容大飯店年菜外帶，除了有得獎的開春盈貴滿元寶、養生黑蒜老圃童仔雞、瑤柱赤螺花膠雞、荷葉糯米雞等，另外還有伴手禮蘿蔔糕、芋頭糕。

福容大飯店

官網： https://www.fullon-hotels.com.tw/

遠雄悅來大飯店；圖片／遠雄悅來大飯店

遠雄悅來大飯店推出宮廷魚翅佛跳牆經典菜色

體貼想要在家圍爐的消費者，遠雄悅來大飯店提供外帶年菜，包括宮廷魚翅佛跳牆、金華干貝燉土雞、潮式滷水羅曼鵝、紅蟳麻油糯米糕、秘製老酒魯雲手與甘露樹籽石斑魚六道經典菜色，方便大眾輕鬆在家享用五星飯店美味，外帶年菜每組$4880元，請於遠雄悅來大飯店官網【購物商城】訂購，外帶年菜提貨日期：2023年1月20日（週五，小年夜）、2023年1月21日（週六，除夕）。

遠雄悅來大飯店

電話：03-8123938

官網：https://www.farglory-hotel.com.tw/

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撰文／方雯玲 Wenling Fang

欣傳媒