天冷吃和牛！東京純豆腐新推「和牛純豆腐」只賣2個月 拍照打卡再抽免費雙人套餐
拍照打卡請你吃雙人套餐！在日本擁有近40間店舖的日本豆腐鍋第一品牌「東京純豆腐」推出冬季限定新品「和牛純豆腐」，搭上冬天吃鍋熱潮，更同步在臉書專頁開啟「拍照上傳抽好禮」活動，拍照打卡就有機會免費獲得一份雙人套餐。
「東京純豆腐」於即日起至2/23推出冬季限定新品「和牛純豆腐」，選用頂級澳洲和牛，肉質鮮嫩香甜、入口即化，搭配熱呼呼的日式豆腐鍋，吃上一份讓你手腳不冰冷，還能暖胃又暖心。
除此之外，「東京純豆腐」還特別推薦涮肉吃法，涮15秒享受3分熟原味，涮30秒則能品嘗7分熟滋味，奢華口味讓人停不下來。即日起至2/20，享用新品並拍照打卡上傳到東京純豆腐臉書粉專，還有機會抽到一份雙人套餐(價值999元)，活動詳情請至東京純豆腐粉專查詢。
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