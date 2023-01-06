天冷吃和牛！東京純豆腐新推「和牛純豆腐」只賣2個月 拍照打卡再抽免費雙人套餐

從聖誕熱門到過新年，法國的傳統甜點「國王派」正夯！關於國王派該哪天吃大家議論紛紛，依據傳統通常會在每年的1/6（天主教的主顯節當天）家庭團聚時玩的一種小遊戲。如果吃到藏在國王派中的瓷偶，就可以戴起王冠當「一日國王」，也代表著未來一整年都會獲得幸運。國王派以千層酥外皮和奶油杏仁餡製成，不過傳承到今日有許多法式甜點商家推出不同口味的版本，Oddle總編精選4間必吃國王派推薦，陪你幸運一整年！

2023-01-06 12:30