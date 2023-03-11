天冷吃鍋！13間「精選火鍋推薦」不用出門吹風 官網預訂外送到府一樣美味

天冷冷來吃鍋吧！Oddle Feeds 編輯統整13間暖心火鍋懶人包，每間都有官網可以線上訂購，不需要出門吹冷風排隊，也能在家享用各式知名麻辣鍋、人蔘半雞湯、或是當日熬煮的新鮮牛肉鍋…陪你在這寒冷季節暖心又補氣！

這一鍋皇室秘藏鍋物

超浮誇的氣派裝潢、寫字墨汁豆皮、冒煙神仙牛肉！還有獨家特殊湯底，御膳麻辣鍋、老火湯、一品酸菜鍋 都是網友熱推口味！

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鼎旺

鼎旺的麻辣湯頭搭配鴨血與手工豆腐，不但深滷入味，亦保持Q彈食感；另外還有私房小點「雞爪」更是每單必點，入口即能皮骨分離，每日限量供應，太晚來可就吃不到！

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黑武士

飄香 40 年的「黑武士特色老火鍋」招牌麻辣火鍋，鍋底並非坊間以簡單辛香料或一般中藥材含糊帶過，而是選擇使用「大量高級牛肉與牛骨」慢燉熬煮；另外還有「全台獨家芋頭排骨鍋」等愛吃芋頭的你來嚐鮮！

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十二月 粥品·茶飲·私房菜

依照十二個月節令推出不同的食材入菜，使用土砂鍋熬煮，食材原味精華都釋放在粥品裡！特別推出適合冬季進補的餐點，烏骨雞粥、石斑魚粥、養生百菇粥都是這個時節的好選擇。

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椒心苑

椒心苑的麻辣湯頭堅持選用郫縣豆瓣醬，精心挑選二十餘種辛香料巧妙的搭配，細心熬煮，造就了馥郁的紅白色湯底中，麻辣與豚骨交會的豐富饗宴。主打溫潤、細膩、富有層次的口感，入口感受到的不是激烈、嗆辣的口感，辣不入喉、鹹而不膩！

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老曹旺川味鍋物

老曹旺堅持用數十種中藥與牛骨熬煮十小時燉出好味道，蔬菜嚴選每日新鮮直送，肉品與食材則是嚴格把關確保品質與純天然。湯頭香濃而不膩，一定要搭配海鮮武狀元、手工福袋等精緻食材享用！

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牛鍋涮牛肉

牛鍋涮牛肉的湯頭是每日新鮮熬煮，並使用數種當日新鮮蔬菜燉煮，鮮甜湯底絕對一吃上癮。並且使用頂級溫體牛口感細嫩、入口即化，絕對是餐桌上的一場饗宴！

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頌丹樂

摘下米其林一星的頌丹樂經典冬蔭功，季節限定推出泰式風味【冬蔭功風味鍋物套餐】，酸、辣、香俱全，絕對食慾大開。

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Coco brother

不同於常見的泰鍋，Coco Brother的酸辣鍋的香辣更加平和溫潤，更偏向台灣人喜愛的口味！是想嘗試泰式火鍋的朋友的首選！

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本家長壽村

人氣韓式料理 本家長壽村的冬季熱門品項 人蔘半雞湯，是使用養地15年韓國冷藏空運6年根的「匠人蔘」及嚴選台灣本土新鮮肉雞，加入超過15種的新鮮天然食藥材，熬煮出滋補身心靈的甘甜補品。

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舞之椒頂級麻辣鴛鴦鍋

舞之椒頂級麻辣鴛鴦鍋的養生白味湯是選用上等新鮮豬骨、老母雞、腳筋…等多種新鮮食材去油後加入新鮮蔬果提鮮，再搭配數十種中藥等熬煮多時而成，內容富含膠原蛋白香醇鮮甜又養生。

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侯黑鍋物

侯黑鍋物是網評酸菜冠軍東北之家酸菜白肉鍋副品牌！全台首創酸菜湯底主題鍋物，獨門湯底溫潤甘甜，連續4年榮獲台灣美食獎項。愛吃酸菜鍋的粉絲不能錯過！

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