不怕沒客人？「大飯店」傻眼行徑惹怒眾人 網怒批：爛透了
大失格局！近日，有位網友在爆料公社臉書社團發布「不愉快用餐經驗」相關貼文，表示自己在三個月前向台中知名飯店「金典酒店」預訂中餐廳除夕餐，並提前告知想要窗邊位置，沒想到卻在用餐日前被破壞了心情，讓原PO無奈嘆「大過年生意之興隆」。
有夠落漆！日前，有網友在臉書爆料知名飯店「金典酒店」的無語行徑，原PO表示已提前三個月向金典酒店中餐廳訂位，並特別註明要窗邊位置，卻在近日收到來電通知「不提供紅酒」，又因有說明要靠窗給了「餐廳外」的走廊位置，讓原PO傻眼直呼「這餐三人要花9千多，在這個連餐廳內部都不算的場地還要給肯定沒服務生經過的服務費，去吃美食街還更值得」。
此外，原PO也在貼文中附上與餐廳客服的對話，只見客服簡單回覆三種方案，並無表示歉意與協調意向，更讓看到PO文的網友大喊「爛透了」、「客服跩屁」、「超賣還敢收客」，還有網友搭上話題留言「感覺這比因為天氣不好看不到101更值得生氣」，光看貼文就紛紛惹怒眾人，讓網友們大嘆「真是『驚』典」。
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