99元吃爆3國料理！桃園新光影城連推三天「99元美食」 美式漢堡、韓式豆腐煲及台式三拼3折起

荷包又縮水了！連鎖餐飲品牌擋不住通膨及原物料壓力，宣布將自明年起調整部分售價，包含漢堡王及三商巧福，台灣冰品品牌小美也撐不住而調整冰棒售價。漲聲紛紛響起，但仍有兩大連鎖品牌努力苦撐，表示尚無調漲計畫。

2022-12-31 12:00