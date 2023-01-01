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99元吃爆3國料理！桃園新光影城連推三天「99元美食」 美式漢堡、韓式豆腐煲及台式三拼3折起
99元吃爆美式、韓式和傳統台式料理！桃園新光影城推出「CP超高百元有找」美食優惠，迷你起司漢堡、韓式豆腐煲跟台式三拼統統只要99元，連續三日提供不同美味！另有會員消費滿額抽萬元旅遊金的好康活動，吃美食拿現金，2023好運來。
桃園新光影城將從1/3至1/5連續三日推出「99元美食優惠」，1/3早上11點起「林厝火雞肉飯」招牌三拼99元(市價300元)，包含紅糟肉、鹹豬肉及雞肉丸，限量50份想吃要準時；1/4早上11點30分起推出30份「韓虎嘯express」韓式豆腐煲也只要99元(市價298元)；而1/5則從下午2點起提供50份「德州鮮切牛排」迷你起司漢堡，以99元(市價250元)銅板價輕鬆品嘗。
除了美食優惠外，持桃園新光影城會員於1、2樓商場消費滿200元，或是使用影城app購買任一票種電影票1張，即可抽2萬元旅遊金。划算吃美食，快樂購物再抽現金，今年好運先衝這一波。
桃園新光影城
地址：桃園市中壢區春德路107號
營業時間：週一至五11:00-21:00；週六日11:00-22:00
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