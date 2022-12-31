漲聲響起來！3品牌撐不住，仍有「這2家」苦撐不喊漲，網哀號：吃不起

荷包又縮水了！連鎖餐飲品牌擋不住通膨及原物料壓力，宣布將自明年起調整部分售價，包含漢堡王及三商巧福，台灣冰品品牌小美也撐不住而調整冰棒售價。漲聲紛紛響起，但仍有兩大連鎖品牌努力苦撐，表示尚無調漲計畫。

⬤ 漢堡王

漢堡王宣布自2023/1/4起調整部分餐點價格與菜單，平均漲幅大約5.8%。部分漢堡單點調升4至20元，亦有維持不變的副餐及點心等，而外送平台售價不變。

「King Deals超省系列」推出全新5組套餐，包括洋蔥圈烤牛堡、經典脆雞堡、雙起司培根牛肉堡、田園烤牛堡，套餐一律109元；超省自由配個人餐4件組159元。圖／漢堡王提供

⬤ 三商巧福

三商巧福也因應原物料上漲，將自2023/1/6起調整部分商品價格，調漲商品與幅度尚未公告，三商巧福表示敬請顧客見諒，懇請繼續支持。

三商巧福宣布明年1月6日起，部分商品將調漲。圖／翻攝自PTT

圖／三商巧福臉書

⬤ 小美冰淇淋

台灣在地冰品經典品牌小美旗下熱門商品「紅豆粉粿冰棒」也從20元上漲至25元，表示因成本壓力太大，不得不調整售價。

圖／小美冰淇淋臉書

此外，也有還在苦撐、未宣布調漲的品牌，像是摩斯漢堡和SUBWAY。摩斯漢堡表示「成本壓力確實很大，但短期內暫無調漲計畫」。薪水漲沒漲，物價都只漲不降，想要省錢還得自尋他法，打造自己的點單攻略，或是鎖定各品牌的優惠活動。

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