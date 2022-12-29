2023新年伴手禮！花神、星巴克、點點心聯名八結蛋捲&精品糕餅推薦

2023/1/21就是除夕夜，一路從1/20（五）放到1/29（日）總共十天，也代表除了出門走春，也多了很多拜訪親朋好友的機會。伴手禮物色好了嗎？送個好吃又好看的新年禮盒，把新年的喜氣分享給大家！

星巴克

星巴克2023春節「經典歐式奶油脆餅禮盒」；圖片／星巴克提供

星巴克總計有21款春節及經典咖啡禮盒，想不到買什麼，或是臨時要拜訪朋友的話，是最方便的選項。

有來自傳統比利時家庭點心的「經典歐式奶油脆餅禮盒」，以奶油薄脆餅搭配淡雅杏仁、香草及海鹽三種風味，搭配黑咖啡就很好吃；全新推出鹹甜兩種涮嘴爆米花口味組成的「大吉大利新春禮盒」實用的質感扣罐，食用完還能將扣罐當收納擺飾；想找頂級高價位的有「星巴克星韻」，精選茶瓦納伯爵紅茶、及在地的阿里山烏龍茶，搭配如蜂蜜蛋糕脆餅、年輪蛋糕脆餅等帶來精緻的茶食禮盒。

多款常溫的糕點與餅乾等精巧小點，並以2023年生肖兔子搭配喜氣紅與粉色的討喜外盒為設計；圖片／星巴克提供

搭配今年的禮盒設計，以門為主軸，拼接搭配各種富含吉祥意涵的傳統圖騰，如梅花表示喜上眉梢、銅錢代表財源滾滾、柿餅為事事如意、海棠花是花開富貴、菱形代表豐收進財等，或者是以2023年生肖兔子搭配喜氣紅與粉色的討喜外盒，共享好運進門。

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點點心 X 六月初一聯名

8結蛋捲x點點心聯名禮盒；圖片／點點心提供

來自香港的排隊名店「點點心」來台即將邁入第八年，與8字造型的人氣蛋捲品牌「六月初一」聯名合作，限量推出「8結點蛋捲」港味限定版禮盒，內含經典不敗的原味及全新研發的「正宗港奶」口味，聞得到茶韻、吃得到奶香。

8結蛋捲x點點心聯名禮盒；圖片／點點心提供

獨創的8結造型與一般傳統長形蛋捲相比，口感更為酥脆有層次，小小一顆有著「巴結」含意也象徵「無限」心意，首次推出港式口味「正宗港奶」，選用茶香味濃厚的錫蘭茶葉與恰好比例的黑白淡奶相互碰撞，將港奶的四字靈魂「香、滑、濃、厚」完美呈現，；除了推出全新口味，禮盒設計也相當用心，由品牌吉祥物「豬大師」開著豬仔專機，兩側還有維多利亞港與台北信義區的代表建築，以手繪形式表現「From Hong Kong to Taiwan」。

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Bloom Wedding 花神精品法式喜餅

Bloom wedding新年禮盒；圖片／Bloom wedding提供

Bloom wedding 品牌形象店已預計在2023年於台中美術館周邊開幕，從今年8月上線至今，受到新人及部落客們好評推薦，被譽為「喜餅界的香奈兒」，讓人驚艷的絕美禮盒及精緻美味糕點，簡直讓人美到移不開視線！

水蜜桃花圈馬林糖；圖片／Bloom wedding提供

今年新春佳節，Bloom首度推出伴手禮「綻紅寶石12入禮盒」以應景的奢華紅色為主調，將「寶石切割造型」轉化融入禮盒設計，也蘊含了番石榴造型所代表的「富貴」意象，加上局部燙金點綴，帶有喜氣又閃閃動人，傳達心意同時也展現送禮人的質感好品味！

以花神為靈感，結合花、茶、利口酒入甜點，頂級巧克力、松露、無花果、進口開心果⋯⋯等高級食材，獨家研發多款成熟高級大人味甜點。造型設計上時尚華麗，並奢華地佐以金箔&金粉，不甜不膩的口味有著高雅時尚品味。

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2023新年禮盒；圖片／山木島 Shanmu提供

山木島 Shanmu是以台灣土地味道為靈感的糕點品牌，成立以來成功凝聚了很多結婚新人與大眾的支持。兔年限定禮盒共有兩款人氣組合及三款新春限定口味，特色是精緻台味糕點及時髦質感設計。

台味餅乾；圖片／山木島 Shanmu提供

新春團圓佳節，山木島特別推出金兔新年禮盒，及新年限定口味－茉莉花茶柚子布列塔尼、泰式奶茶布列塔尼、巧克力脆片，搭配以台灣在地食材打造絕美森林酥、台味餅乾（紫蘇梅、红豆艾草粿、爆米香、仙草）、茶詩蛋糕⋯⋯等台法混血糕點。

禮盒設計發想自山嵐繚繞的高山，並以節奏感燙金線條呈現步步高升的意象，側邊的燙金祝福語讓紅色禮盒更加閃耀，還有一隻金兔點綴，是充滿年節氣氛的送禮首選！

編輯／Sasa

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/209162