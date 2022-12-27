整桌免費吃？！「本格和牛燒肉放題」插旗台南 開幕活動第二波加碼到月底
這個月在台南開幕，主打和牛吃到飽還開到凌晨4點的「本格和牛燒肉放題」，開幕優惠第二波來囉！最大獎「整桌免費」加碼到月底，還有88折兌換券、湯底包等等好禮要讓大家帶回家，年末聚餐、吃宵夜快揪一波，順便試試看手氣吧～
築間餐飲集團旗下的「本格和牛燒肉放題」，嚴選多款職人級肉品、主打和牛燒肉吃到飽，還能加點火鍋組成火烤兩吃，再搭配自助的新鮮蔬食吧，一共有五種價位可以選擇，還一路開到凌晨4點，晚上臨時想吃豪華宵夜也沒問題！
原本只到12/11的開幕活動，再度延長到12/31，到店內消費不限金額就可獲得刮刮樂，有機會刮中「整桌免費」(限6人內)，或把88折兌換券、湯底包等禮物帶走；想去吃頂級燒肉或試試手氣的台南朋友們記得先打電話訂位，以免撲空喔！
【本格和牛燒肉放題-台南西門店】
台南市北區西門路四段111號1、2樓
上午11:00~凌晨04:00
06-2522333
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