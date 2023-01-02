小白變大廚！全家推出「Fami煮煮」下廚懶人包 自煮零失誤

「下廚懶人包（Meal Kits）」新型態自煮模式，2017年在歐美日興起熱潮，並吸引大型零售業者如沃爾馬、亞馬遜紛紛搶進，全球商機預估已超過150億美元！「全家」便利商店今(26)日發表全新時短料理「Fami煮煮」，為台灣第一個進軍「下廚懶人包」市場的零售業者，因應現代家庭、忙碌上班族沒有時間下廚的「時短」 痛點，「Fami煮煮」以「零備料、不動刀、免砧板」概念，包含肉類、海鮮與特色料理、蔬菜、主食及湯品等近百道料理，價格帶為88元至298元不等；不同於傳統調理包，新鮮食材已預先切洗處理，精算食材份量及調味比例，輔以易懂的圖文食譜卡，平均10分鐘、三步驟即可上桌零失誤。

「全家」便利商店發表全新時短料理「Fami煮煮」，為台灣第一個進軍「下廚懶人包」市場；圖片／全家便利商店提供

慶祝「Fami煮煮」正式上線首購就送50元「全家」購物金

「全家」便利商店表示，根據國際與台灣 家庭消費調查顯示，超過5成家庭每周開伙次數3天以上，尤以晚餐時段佔比最高，且隨民眾疫情期間生活習慣轉變，高頻居家自煮已成新常態。

「Fami煮煮」透過「全家」APP即能一指訂購，可於全台4,100家店舖中自選取貨時間、地點，最快兩日後即可到貨。為慶祝「Fami煮煮」正式上線，即日起至111/02/28，凡首購就送50元「全家」購物金，另有不定期的優惠活動，提供消費者更便利、快速、零失敗的下廚新選擇。

全家便利商店總經理薛東都(左)於全新時短料理「Fami煮煮」發表會現場；圖片／欣傳媒

下廚懶人包全球蔚為風潮「Fami煮煮」產銷一條龍搶攻市場

全家便利商店總經理薛東都表示，下廚懶人包（Meal Kits）在全球蔚為風潮，特色為食材調味事前作業已完成、宅配到府、滿足DIY烹煮樂趣。「全家」著眼國人晚餐內食及居家自煮需求上揚，快行動和懶商機的長期消費趨勢，乃以「全家」多年基礎建設利基點，推出產銷一條龍的「Fami煮煮」搶攻市場，運用超過20年鮮食開發經驗、多元食材供應體系、完善冷鏈物流建設、遍布全台的店鋪冷藏設備，並提供消費者數位APP線上購買、密集取貨店點，希冀「全家」不僅滿足民眾早、午餐的外食需求，也能成為家戶晚間餐桌上的強力應援，實現全家就是你家的願景。

「全家」開發多達百道「Fami煮煮」，無論家常菜、功夫菜，樣樣美味自由配，週週推出新菜色；圖片／全家便利商店提供

料理小白也能成功自煮10分鐘上菜

「全家」數位商模推進部部長吳雅卿指出，「Fami煮煮」為「全家」鮮食研發團隊「食研所」及專業廚師耗時兩年開發的時短自煮新模式，近百道料理皆對應消費者需求開發，如2-3人食材份量的小家庭規格，事先精準計算調味比例與料理步驟，且食材皆預先切洗處理，替消費者省下採買與備料的大把珍貴時間，讓下廚流程簡化為3到5步驟的食譜卡，不僅毫無經驗的料理小白可端出零失敗美味料理，亦可協助想節省時間的廚房熟手快速變出滿桌菜餚。

「Fami煮煮」熱賣商品金沙豆腐、紅燒獅子頭、塔香三杯雞，料好味美步驟超簡單，滿足晚餐、聚會、露營等不同餐食需求；圖片／全家便利商店提供

預估年創億元業績

以人氣台菜「金沙豆腐」為例，袋內包含已預炸的雞蛋豆腐、適量金沙醬，以及已截切過分量剛剛好的青蔥、蒜酥、辣椒等調料，消費者僅需按照食譜卡標示，簡單3步驟、開火拌炒10分鐘即可輕鬆上菜，真正做到「零備料、不動刀、免砧板」的自煮新模式，過程輕鬆寫意，上桌料理道道美味。

吳雅卿進一步補充，觀察「Fami煮煮」試售數據，以31-50歲的女性佔比最高，每次平均購買2-3道料理，其中以金沙豆腐、糖醋雞丁等步驟繁複的功夫菜最受青睞，購買下單時段多落於周一、二，周末取貨為大宗。試售期間，消費者回購率超過4成，顯見「Fami煮煮」便利快速零失敗的自煮新模式，有效解決時短自煮的消費痛點，預估一年將可創造至少億元業績。

「Fami煮煮」提供易讀好懂食譜卡，只要3到5個步驟，10分鐘即可端出美味料理，快速上菜免煩惱；圖片／全家便利商店提供

價格帶落在88至298元

「Fami煮煮」已開發近百道料理，周周推陳出新，包含肉類、海鮮與特色料理、蔬菜、主食以及湯品等5大豐富菜色，整體價格帶落在88至298元間，其中蔬菜類98元起、海鮮及特色料理類108元起，經典肉類128元起，3~4人份的湯品168元起，此外，也有主食炒飯88元起供消費者搭配選購，無論肉絲炒飯、甜豆蝦仁等家常菜，或紅燒獅子頭、糖醋魚片、海鮮豆腐煲等功夫料理都能輕鬆自煮，搭配出滿桌好菜，滿足自煮零失敗的成就感。

「Fami煮煮」提供今天訂後天取的免運服務，成為家戶晚間餐桌上的強力應援；圖片／全家便利商店提供

消費者可於「全家」APP「Fami煮煮」專區下單選購，並提供今天訂後天取的免運服務，亦開放指定取貨日期，於鄰近的任一「全家」店鋪取貨。即日起至111/02/28，凡首次購買「Fami煮煮」可獲得「全家」50元購物金，每購買一道料理可再於「集章趣」獲得1章，集滿10章可兌換百元購物金。此外，上線初期推出有機青菜10元的限量優惠活動，隨時滿足消費者的餐桌需求！

為滿足消費大眾的多變味蕾及餐桌豐富性，「Fami煮煮」運用銷售數據推出多元菜色，近期也推出氣炸鍋料理、熱門餐廳覆熱即食料理與新鮮蔬菜等，並於FamiSuper選品超市店上架進行販售，致力提供消費者更多元、便利的選購方式。

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撰文／方雯玲 Wenling Fang

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