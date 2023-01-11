2023年菜統整懶人包，8間推薦澎湃年菜預購攻略！兔年除夕到初六陪你天天吃大餐

開始進入年菜大戰的時間啦！2023兔年年菜你預購好了嗎？Oddle編輯這邊整理共8間年菜懶人攻略，包含知名餐廳像是山海樓、樂天皇朝、台北老爺酒店…等經典年菜美味，另外也有珍寶海鮮、KiKi…等特色異國風情的年菜組合等你來嚐鮮！過年不想下廚，年菜線上預訂外帶自取超方便！

台北老爺酒店

不用下廚也能輕鬆享受「五星級年夜飯」！台北老爺推出外帶年菜套組，獲得媒體評選「年菜外帶主食類-銅牌獎」。人氣最高的「瑤柱金銀臘味飯」除了嚴選濁水溪以南的長米，在年節裡有「步步高升」之吉祥寓意餡料有蝦米、肝腸及臘腸丁均勻攪拌同時將干貝泡水軟化成細絲狀後拿去油炸經歷多次反覆的蒸烤工序讓米飯吸飽燒臘的香氣最終放上過年必備的臘腸和肝腸，真的是越嚼越香，就連大人小孩都愛不釋口呢！

【瑞兔呈祥】外帶年菜套組

✔五福錦繡大拼盤(苔香百花烏魚子、藤椒堅果霸王雞、燒烤風味松阪豬、肝膽醬佐九孔、翠梅冰卷)

✔冠軍排翅海景佛跳牆

✔星洲海大蝦

✔古法蔥油龍虎斑

✔花膠鮑魚長年菜

✔牛肝菌醬帶骨牛肋排

✔瑤柱金銀臘味飯

✔黑糖桂圓年糕

店家FB粉專 : https://www.facebook.com/hotel.royal.taipei/

樂天皇朝

樂天餐飲集團旗下最具代表性的品牌，以中國七大菜系、獨門八色小籠包！於年菜檔期也推出了年菜套組，內含五道團聚必備佳餚，包含開胃涼菜的「五福拼盤」、入口即化的「姥姥紅燒肉」、與過年時節少不了的全雞料理「松露焗野放雞」、年年有「魚」，則是獻上經典不敗的正宗川味「重慶水煮青衣魚片」，最後則以「萌兔迎春巧克力流沙包」作為收尾！

玉兔賀歲外帶年菜組【冷藏出貨】

✔五福拼盤

✔姥姥紅燒肉

✔松露焗野放雞

✔重慶水煮青衣魚片

✔萌兔迎春巧克力流沙包



店家FB粉專 : https://fb.watch/hAPtJU34a0/

山海樓

山海樓精心打點各式過年繁複菜肴，在開春之際以味蕾迎接一個豐餘好年！年節在家也能愜意享受星級美饌，佛跳牆是閩菜中的一道經典菜餚，山海樓融匯各山珍海味，使用整隻放山古早雞湯為基底，搭配烏海參、干貝、鮑魚、金華火腿、段木香菇、花膠、正黑豬小排、豬肚、芋頭、栗子、綠竹筍等豐富食材一同熬煮，各項食材鮮美鹹香完美融合，成就細膩又令人難以忘懷的美好！

福兔喜迎春 年菜外帶合菜(六人)

✔山海豪華拼盤(內含:甘蔗燻雞、正黑豬手工香腸、三色蛋中卷、人蔘豬心、達那滷鮑魚)

✔八寶蹄膀

✔五柳枝

✔麻油雞米糕

✔佛跳牆

✔杏仁豆腐



店家FB粉專 : https://www.facebook.com/vintagetaiwancuisine

KiKi餐廳

KiKi餐廳以強調以四川成都料理為宗，擺脫傳統川菜的印象，而以創意菜為目標，期為新世代開啟文化與美食結合的新中國料理！限時推出年菜套組，包含高人氣的明星菜色 老皮嫩肉、蒼蠅頭…等，還有必吃的招牌口水雞，採用新鮮油雞、老人醋及辣油最後加上花生米蔥花，香辣爽口；紅椒燒魚，魚油炸酥脆後，以大紅椒爆炒蔥段紅燒而成，口味鮮甜香辣！

新春闔家團圓8件組

✔老皮嫩肉

✔紅椒燒魚

✔蒼蠅頭

✔梅干扣肉

✔川味娃娃菜

✔剝皮辣椒雞湯/鳳梨苦瓜雞湯（擇一）

✔燒蹄花/山藥牛腩煲（擇一）

✔口水雞



店家FB粉專 : https://www.facebook.com/kikirestaurantTw

珍寶海鮮

「以鮮為主，以蟹為傲。」具有三十年品牌歷史的新加坡國寶級海鮮。年菜組合除了必吃的「珍寶獲獎辣椒螃蟹」之外，融合台灣過年必吃的年年有「魚」推出鮮甜的蒸龍虎斑魚肉搭配珍寶特製冬菇醬、超下飯的「鹹蛋金沙魚皮」、長輩小孩都愛的「蟲草花蟹肉海皇羹」…等經典好菜，適合吃膩中式年菜的粉絲們來嚐鮮！

珍寶六人圍爐套餐

✔鹹蛋金沙魚皮

✔生汁油條

✔蟲草花蟹肉

✔海皇羹

✔白灼鮮蝦

✔原粒干貝

✔花菇扒時蔬

✔清蒸活龍虎斑

✔珍寶獲獎辣椒螃蟹

✔海鮮燴生麵

✔清湯燉桃膠



店家FB粉專 : https://www.facebook.com/JumboSeafoodtw

阿本家

川湘菜大師蕭冠之師傅所成立的新品牌「阿本家 Jin Ben A」，一手精湛的四川手藝所設計的菜餚，愛吃辣的粉絲不能錯過！推出多道明星菜色組合而成的年菜套組，包含人氣第一的「麻辣口水雞」運用百花齊放的香料滋味配上鮮嫩的雞肉，軟嫩多汁的仿土雞浸泡在麻辣醬汁裡，一口一口停不下來！另外「青麻椒汁松阪肉」油脂如同雪花一樣均勻的分佈，入口爽滑加上新鮮青麻花椒帶點檸檬味的淡淡清香，麻而不嗆顛覆你味蕾的想像！

6人開運年菜組（五菜一湯）

✔招牌麻辣口水雞

✔寧式花雕醉鮮蝦

✔金湯三絲煨魚唇

✔巴蜀功夫水煮魚

✔青麻椒汁松板肉

✔老醰蘿蔔鴨、砂鍋芽白雞（二擇一）



店家FB粉專 : https://www.facebook.com/jiabenastore

漁聞樂日式海鮮料理

「漁聞樂Yuwenle」所有的餐點都以當日進貨的鮮活海鮮與在地食材製作，堅持不用加工產品、不做過度的調味，所有的呈現都是天然食材的原始風味！限時推出超澎湃的海鮮大餐年菜，老闆現撈的新鮮的漁獲外送上桌享受滿滿當季美味食材，龍蝦沙拉烏魚子、蒜香白菇燉全雞、麻油酒香沙姆蟹、紅紅火火活鮮蝦…等共9道佳餚迎接新的一年！

新年霸氣年菜外帶組

✔龍蝦沙拉烏魚子

✔四喜開胃冷拼盤

✔紅紅火火活鮮蝦

✔碧綠海參燴三鮮

✔年年有餘海上鮮

✔鰻魚櫻花飄香糕

✔麻油酒香沙姆蟹

✔蒜香白菇燉全雞



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寬心園

寬心園呈現素食的精緻美味，推出全素的年菜組合，過年必吃的御膳佛跳牆 (全素) 使用豐富營養的在地嚴選食材，採用姬松茸、埔里冬菇、大甲芋頭、白河蓮子、中埔栗子、小農採收蓮藕及檢驗合格生技中藥材，烹調過程嚴謹，精粹提煉出高湯精華，文火慢煨將材料與湯汁完美融合出鮮美、味甘溫潤湯頭，共同品嘗懷念古早滋味！

福兔迎春 團圓年菜(全素)

✔寬心御膳佛跳牆

✔琥珀迎春冬坡封

✔千里飄香彩雙菇

✔長年錦繡扣山珍

✔牛蒡雪蓮飄香飯



店家FB粉專 : https://www.facebook.com/easyhouse168/

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