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必勝客「個人套餐107元」起！單人獨享比薩烤雞薯條，還有白蘭地牛排干貝比薩多人套餐

聯合新聞網／ 旅遊美食作者 萊點特別
圖／必勝客提供
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一個人吃披薩超開心！必勝客獨享個人餐點為主打的「HOT燒站」門市，這回因應歲末耶誕節推出「套餐第二套6折」超殺優惠，絕對適合犒賞打拚一整年的自己，百元披薩吃起來！

圖／必勝客提供
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必勝客「HOT燒站」從創立以來就是主打個人餐點，包含單人小比薩與獨享套餐等，非常適合單身上班族、小資上班族或學生等消費族群。這回特別推出的「套餐第2套6折」限定優惠，將挑戰優惠只要百元的比薩套餐。

圖／必勝客提供
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優惠辦法自即日起至2023年01月03日，只要前往「HOT燒站」門市購買任一款「XL套餐」即可擁有第二套6折優惠。而獨享XL套餐內容真的非常豐盛，吃得到小比薩「夏威夷、哈辣墨西哥、彩菇鮮蔬、明太子脆雞、超級總匯、紅醬海鮮」任選6擇1，不僅如此，還有烤雞1腿1翅、薯條與自選飲料，最狂相當於只要107元就能爽吃上述餐點，年末最划算一定要試試！

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至於多人分享餐還有必勝客推出的「聖誕跨年豪華套餐」，吃得到白蘭地牛排干貝披薩與烤雞等，一份套餐要價1579元，更多詳情請上必勝客臉書粉專查詢。

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