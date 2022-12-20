12/24、25限時兩天！聖誕老公公變裝優惠 韓國銅盤烤肉大餐「免費吃到飽」

聖誕節進入倒數啦！每年這個時間都在忙著送禮的聖誕老公公，終於有人想到他們的辛苦了～12/24、25兩天到「高麗園銅盤烤肉」，變身聖誕老公公，就能免費享用美味的韓式銅盤烤肉吃到飽，快把深埋許久的聖誕裝扮挖出來去吃韓式料理囉～

圖／高麗園銅盤烤肉臉書

提供韓國小菜、熟食、飲料，炸醬麵、人蔘雞等經典韓式料理，還有帶著水果甜味與麻油香氣的銅盤烤肉，這些全都能一次吃到的「高麗園銅盤烤肉」，這次要招待聖誕老公公們享用一頓聖誕大餐啦！只要在12/24、12/25兩天，穿上全套聖誕老公公裝扮(包含聖誕帽、聖誕老公公鬍子、整套衣服、褲子)到高麗園的四家分店，就能免費吃到一整桌韓式風味料理，買過、只穿過一次的聖誕老公公裝終於再度派上用場！快把它們挖出來、或是跟朋友借衣服來去吃聖誕大餐啦～

圖／高麗園銅盤烤肉臉書

此次活動共有三創市場​、Citylink南港市場​、大江市場​、中山市場​等四家分店參與，不適用於宜蘭新月市場店；用餐的時候要注意只能把老公公鬍子拿下來，全套裝扮都要穿在身上，否則會被取消免費招待的優惠喔！

圖／高麗園銅盤烤肉臉書

高麗園銅盤烤肉

台北三創市場​

地址：三創生活園區 9F 台北市中正區市民大道三段2號

電話：02-23419246​

台北Citylink南港市場​

地址：Citylink南港店 7F 台北市南港區忠孝東路七段299號​

訂位電話：02-26529370​

桃園大江市場​

地址：大江國際購物中心 4F 桃園市中壢區中園路二段501號​

電話：03-4680660​

台南中山市場​

地址：新光三越 台南中山店 12F 台南市中西區中山路162號​

訂位電話：06-2238350​

圖／高麗園銅盤烤肉臉書

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