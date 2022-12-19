學學人家！好市多這一品項「永不漲價」 網呼：吃爆啦
漲不停的時代，只有「它」凍漲！近日，麥當勞宣布將自12/21起調漲5至10元不等，而有不少網友分享抗漲小密技或隱藏點法。此外，同樣也有許多餐飲跟著調價，沒想到好市多卻有一項人氣商品「永不漲價」，維持同一價格，究竟是什麼商品能如此凍漲呢？
永不漲價！麥當勞漲價消息一出，便掀起不少討論。今年9月，美式量販店好市多曾表示「熱狗堡汽水套餐定價將永遠保持相同」，即便身處漲不停的時代，在美國最為代表性的「熱狗堡汽水套餐」仍維持原定價，成為該賣場回饋顧客的一大福音，同時也提升了在同行業間的競爭力。如今，物價一漲就回不去了，要有像這樣大器「凍漲」的企業實屬不易啊！
Costco to keep $1.50 hot dog-and-soda combo 'forever' despite inflation: exec https://t.co/ghorZIIKS2 pic.twitter.com/QsKCHVMFVv— New York Post (@nypost) 2022年9月25日
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