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搶藥潮未退燒…普拿疼遭掃貨大缺 王必勝籲：勿大量轉寄國外

學學人家！好市多這一品項「永不漲價」 網呼：吃爆啦

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
聯合報系資料照／記者林俊良、黃筱晴攝影
聯合報系資料照／記者林俊良、黃筱晴攝影

漲不停的時代，只有「它」凍漲！近日，麥當勞宣布將自12/21起調漲5至10元不等，而有不少網友分享抗漲小密技或隱藏點法。此外，同樣也有許多餐飲跟著調價，沒想到好市多卻有一項人氣商品「永不漲價」，維持同一價格，究竟是什麼商品能如此凍漲呢？

聯合報系資料照／記者林俊良攝影
聯合報系資料照／記者林俊良攝影

永不漲價！麥當勞漲價消息一出，便掀起不少討論。今年9月，美式量販店好市多曾表示「熱狗堡汽水套餐定價將永遠保持相同」，即便身處漲不停的時代，在美國最為代表性的「熱狗堡汽水套餐」仍維持原定價，成為該賣場回饋顧客的一大福音，同時也提升了在同行業間的競爭力。如今，物價一漲就回不去了，要有像這樣大器「凍漲」的企業實屬不易啊！

圖／取自Flickr
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圖／取自seattletimes
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好市多 麥當勞 賣場

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