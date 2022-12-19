學學人家！好市多這一品項「永不漲價」 網呼：吃爆啦

漲不停的時代，只有「它」凍漲！近日，麥當勞宣布將自12/21起調漲5至10元不等，而有不少網友分享抗漲小密技或隱藏點法。此外，同樣也有許多餐飲跟著調價，沒想到好市多卻有一項人氣商品「永不漲價」，維持同

2022-12-19 12:30