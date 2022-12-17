「魔鏡物語 X 頂呱呱」夢幻聯動！買限定「白雪覺醒餐」送虛寶卡、野餐盒，打卡主題店再抽iPhone14
跨界聯動「魔鏡物語 X 頂呱呱」！在地台灣味頂呱呱攜手超夯手遊「魔鏡物語」推出「白雪覺醒餐」，和人氣角色一起吃炸雞過聖誕節，還有「瘋狂主題店」及限定聯動活動，消費購餐即可獲得「虛寶卡」，更有機會帶走「包材野餐盒」，數量有限，動作太慢可搶不到囉！
「魔鏡物語 X 頂呱呱」於即日起至2023/1/15推出夢境能力者必點「白雪覺醒餐」，套餐內有1塊原味炸雞、1組經典原味對翅、地瓜薯條、甜甜包及指定飲品，頂呱呱的經典美味統統吃得到！同步再推限定活動，只要到頂呱呱門市現場購買一超值套餐或白雪覺醒餐，即可獲得限量虛寶卡，更有機會帶走全台限量2萬個的「魔鏡物語版限量野餐盒包材」，讓你有吃有拿。
此外，本次也有聯名「瘋狂主題店」，包含台北西門店、忠孝店、公館店及台中學士店等4間頂呱呱門市，到店打卡參與活動還能再抽iPhone14 Pro Max及免費領取「炸雞勇者」限定相框；購買特餐並出示遊戲畫面，再享飲料加碼免費升級，更多優惠及活動請至頂呱呱或魔鏡物語FB粉絲頁查詢。
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