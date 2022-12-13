秒飛韓國！「弘大」馬鈴薯排骨鍋 美味端上台灣餐桌

韓國第一烤肉品牌來台，呈現多樣在地美食。 圖：韓國八色烤肉／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】台灣人熱愛韓式料理除了烤肉、辣炒年糕跟海鮮煎餅外，令人垂涎三尺的馬鈴薯排骨其實也是相當具代表性的庶民美食之一。

來自韓國第一烤肉品牌「八色烤肉」推出期待已久的《弘大超人氣馬鈴薯排骨鍋》，將其端上台灣餐桌，只要前往「八色烤肉」台北忠孝店或台中中友店，點購任一套餐，再加88元，就可以加購期間限定的「弘大超人氣馬鈴薯排骨鍋」，販售期間將從即日起至12/31止，每日限量20鍋，不提供單點，售完為止。

▲《弘大超人氣馬鈴薯排骨鍋》為韓國具代表性的庶民美食之一。 圖：韓國八色烤肉／提供

弘大排隊美食 24小時有得吃

弘大為韓國首爾相當受年輕人歡迎的區域，充滿城市藝術、獨立音樂文化和各種娛樂，商店與餐廳也滿滿皆是。湯頭濃郁的馬鈴薯排骨湯，這道料理不僅有專門店，更是24小時都能吃到，受歡迎的程度可見一般。

「八色烤肉」也特別取經弘大的馬鈴薯排骨湯專門店，將這道平價濃郁的美味帶回台灣，《弘大超人氣馬鈴薯排骨鍋》雖有加馬鈴薯，但其實主食材為豬脊骨，需經長時間熬煮而成，曾有韓國的廣播節目，在介紹馬鈴薯湯由來時，提到：「豬有一塊名為『馬鈴薯骨』（감자뼈）的部位，而店家用馬鈴薯骨熬 高湯後，再搭配一些白菜乾等煮熟食物，就成為『馬鈴薯排骨湯』。」以訛傳訛之下，導致現在韓國人多認為，豬骨部分真的有一塊「馬鈴薯骨」，這個有趣的「謠言」也讓馬鈴薯排骨湯充滿故事性。

▲「八色烤肉」深受台灣年輕人的喜愛。 圖：韓國八色烤肉／提供

小酌時光不擇日 酒類無限暢飲走起

《弘大超人氣馬鈴薯排骨鍋》不僅台北的朋友吃得到，台中的朋友一樣可享用這飄洋過海的「韓食」美妙滋味，「八色烤肉」台中中友店更將從即日起至2023/01/20止，首推「平日酒類無限暢飲」活動，週一至週五全天候時段，韓國 Cass啤酒無限暢飲每人299元，所有酒類無限暢飲，如：特調水果燒酒、風味燒酒、原味燒酒、Cass啤酒和瑪格麗米酒，每人只要399元，同桌需所有人皆得點購，讓台中的上班族與年輕族群，都能在靠近年末時，不用特地選假日，平日就能展開歡慶節慶的好時光。

【飲酒過量，害人害己。未滿十八歲禁止飲酒】

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