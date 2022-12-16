滿滿蔥花就是讚！台中超人氣「宮太鮮小籠湯包」 咬下去會大噴汁，一開賣就大排長龍

說到台中人氣湯包，這間位在台中烏日的宮太鮮小籠湯包一定榜上有名，是說這間宮太鮮小籠湯包之前店名是叫做宮 小籠湯包，糖糖本身就超愛他們家的湯包，雖然烏日距離有點遠，糖糖還是願意一大早飛奔過去，早上六點開賣就大排長龍，如果太晚來可不一定吃得到呢～

宮太鮮小籠湯包之前在三民街與中山路二段的轉角處還是個小小的攤販，去年底搬到烏日中山路二段這邊，變成了大間的店面，距離台中捷運烏日站不遠。

雖然宮太鮮小籠湯包變成店面了，一樣以外帶為主，糖糖這天平日七點多來排隊人潮還不少，而且每個人都是三盒起跳，只買一盒真的會對不起自己啊。

宮太鮮小籠湯包一籠是70元，裡頭有8顆湯包，湯包都是現桿現包，現點現蒸，雖然大排長龍，不過店家的動作超流利，手忙到完全沒停過。

小籠湯包 70元

宮太鮮小籠湯包每顆湯包拿起來沉甸甸的，用料相當實在，宮太鮮小籠湯包的特色就是裡頭除了主角小籠湯包外，還有滿滿的蔥花及薑絲，如果有吃辣的朋友一定要加辣更對味。

宮太鮮小籠湯包的外皮非常Q彈，不會蒸的爛爛的，裡頭的豬肉餡相當紮實，鮮甜又多汁，不過因為店家只有附筷子沒有湯匙，咬下去時整個大爆汁，糖糖只好趕緊拿盒子來接，湯汁超鮮甜，建議大家可以自備湯匙，免得像糖糖一樣精華都流失了，最後只能用盒子喝湯（笑）。

本來以為烏日這間宮 小籠湯包沒有做了，沒想到是改名又搬家，現在叫做宮太鮮小籠湯包，口味依舊好吃，鮮甜多汁的湯包，搭配蔥花及薑絲超讚，加辣吃更對味，喜歡湯包的朋友這間一定要來試試。

宮太鮮小籠湯包

電話：0933-397207

地址：台中市烏日區中山路二段371號

時間：平日06:00~10:30；假日06:00~11:00；週一店休

臉書：https://reurl.cc/LXndg9

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」