白蝦50隻、蛤蜊100顆！ 肉多多揪團優惠「免費加菜3選1」 還有1.2kg肉盤、麻油雞新湯底

寒流即將來襲，冬日火鍋快來嚐！ 肉多多火鍋特別推出豪華版麻油雞新湯底「薑麻鹽麴湯」，吃了身子立刻暖起來，針對年末聚餐再推出超浮誇優惠好禮，只要8人以上預約用餐，就送「小白蝦50隻、蛤蜊100顆、梅花豬60片」三選一，免費加菜優惠吃起來！

圖／肉多多火鍋

肉多多冬日新湯底「薑麻鹽麴湯」，使用北港麻油定時定溫慢煸老薑，冷卻後再加入鹽麴製作成濃郁甘醇的麻油薑底，喝上一口既暖身又暖心，搭配最對味的歐盟認證氣冷雞，搖身成為豪華旗艦版的麻油雞湯。另外招牌神湯「爆炒川府麻辣」，以獨門秘方結合燈籠椒、子彈椒、宮保乾辣椒、茴香、月桂葉、甘草等辛香料食材，再搭豬雞骨熬製的白湯，更提升湯底香醇。

圖／肉多多火鍋

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肉多多因應年末聚餐需求，即日起推出「肉有引力-浮誇系好禮三選一」優惠，只要8人以上用餐並且提前一天預訂，即可任選「小白蝦50隻／蛤蜊1.2公斤（約100顆）／活力梅花豬1.2公斤（約60片）」三選一的重量級優惠，快揪親友開鍋取暖上桌加菜同歡樂。

圖／肉多多火鍋

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