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1小時賣1000顆！迷你「掌中粿」爆紅，7種創新口味首推布朗尼與鴨賞
「紅亀粿」是台灣傳統市場處處可見的美食，也常常運用在不同的節慶或拜拜使用。這回「小食耙」推出Q版「掌中粿」，並研發各種創意口味，從打拋豬肉、宜蘭鴨賞再到融合西式的甜心布朗尼。日前礁溪門市開幕僅逾兩個月就常常人滿為患，一起來看看吧。
「小食耙」礁溪門市甫於今年十月於宜蘭礁溪路盛大開幕，質感白色配上陽光綠的裝潢，從對面看到店裡充滿著清新感，甚至還有一種文青感，或許這樣的配色與顛覆傳統的「掌中粿」，Instagram一片打卡風潮，過去甚至曾創下一小時賣掉1000顆的驚人紀錄，蔚為今年近日超夯的創意美食。
該店透過不斷改良與研發，把一般單一口味與內餡的「紅亀粿」幻化７個不同口味的粿，且單顆重量僅約55克，不會太難入口也好吞嚥，非常適合大小朋友嚐鮮。
至於口味則有「宜蘭鴨賞」、「打拋豬肉」、「酸菜豚肉」、「甜心布朗尼」、「抹茶紅豆」、「好事花生」及「菜波必」等共７種口味。外皮也不再只是傳統紅綠色，還有用南瓜蒸熟打成泥變成「金亀粿」，再加上打拋豬與鴨賞等內餡，超必吃！其他還有「茶亀粿」是使用天然日式抹茶粉，代表口味有抹茶紅豆與甜心布朗尼。現在外縣市賓客們也可以透過官網下訂，只有註冊成為官網會員還可獲入會禮100元與壽星回饋禮等好康，快加入會員或揪團前往礁溪一起嚐鮮吧！
小食耙
地址：宜蘭縣礁溪路五段81號
電話：0965345663
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