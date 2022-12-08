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只有「這6天」！ 六福萬怡爽嗑「螃蟹吃到飽」 6區居民再打85折快衝

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／六福萬怡提供
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愛吃蟹的老饕們快來看！ 六福萬怡酒店推出超狂「螃蟹自由日」，12/14至12/29的每周三、四晚餐時段，一次獻上16種螃蟹料理吃到爽，若為「基隆市、南港區、汐止區、內湖區、信義區、松山區」這6區的居民，出示證件再享85折優惠！

圖／六福萬怡提供
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四鐵共構優勢地利的台北六福萬怡酒店宣布，館內「敘日」全日餐廳舉辦為期三個禮拜的「螃蟹自由日」蟹肉料理吃到飽活動，一次獻上超過16樣不同烹調方式的螃蟹料理。菜式包含中式調味的「蔥油清蒸蘭花蟹」、「避風塘炒三點蟹」，東南亞風味「泰式涼拌石蟳」、「新加坡辣炒螃蟹及海戰車」，西式「蟹肉加州捲」、「蟹肉洋芋沙拉」與日式的「蟹肉軍艦壽司」、「芥末蟹肉散壽司」等菜色，並結合柏克金正統德式鮮釀生啤酒，邀請消費者一齊到敘日大嗑海蟹、大口暢飲，體驗冬季最優質的蟹肉滋味。

圖／六福萬怡提供
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六福萬怡酒店「敘日」全日餐廳，特別鎖定入冬後的肥美海蟹，看準時機於12/14至12/29的每週三及週四晚餐時段17:30~21:00，舉辦為期3個禮拜的「螃蟹自由日」蟹肉料理吃到飽活動，大人1,680元+10％，5至11歲兒童收費490元+10％，若為基隆市、南港區、汐止區、內湖區、信義區、松山區之居民，出示證件再享85折優惠。

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萬怡酒店 吃到飽 六福萬怡 敘日 壽司

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