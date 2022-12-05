姜敏赫來台見粉絲，喊SJ始源同款「鼎王好好吃」，搭配「這杯」超過癮！

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聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／姜敏赫IG@mr_kanggun、取自鼎王麻辣鍋FB粉絲頁
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又是這鍋！韓國人氣樂團CNBLUE成員姜敏赫於昨日(12/4)在台北國際會議中心舉辦粉絲見面會，時隔五年再次登台，除了與粉絲敘舊、相見歡外，也不忘享用台灣美食，他在見面會上表示去了Super Junior愛店「鼎王」及「鼎泰豐」，也前往了大安森林公園感受愜意氛圍。

圖／姜敏赫IG@mr_kanggun
圖／姜敏赫IG@mr_kanggun

圖／取自鼎王麻辣鍋FB粉絲頁
圖／取自鼎王麻辣鍋FB粉絲頁

韓團CNBLUE成員姜敏赫在見面會中分享，自己去到大安森林公園，表示想在此跨年、看101煙火，也透露自己很喜歡「鼎王」，笑說「鼎王真的好好吃，烏梅汁也好喝」。眾所周知，Super Junior始源才於11月底來台大啖鼎王，看來鼎王的魅力難以抗拒，讓韓星一個個都讚不絕口。

Super Junior於11月底來台連開3天演唱會，始源提前抵台大啖鼎王。圖／翻攝自Super Junior成員始源Twitter
Super Junior於11月底來台連開3天演唱會，始源提前抵台大啖鼎王。圖／翻攝自Super Junior成員始源Twitter

圖／取自鼎王麻辣鍋FB粉絲頁
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此外，本次見面會上，11月底才結束巡演台北站的Super Junior東海驚喜現身問候影片，姜敏赫看到後也表示想在台灣看Super Junior演唱會，由此看出兩人的深厚好交情。而今日(12/5)姜敏赫也在個人IG上表達感謝，並預先祝粉絲聖誕快樂、新年快樂，也希望能盡快再度來台和大家見面。

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