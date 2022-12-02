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吃什麼食物不能攪拌？網友崩潰：「這品項」攪拌根本不能吃！

聯合新聞網／ Oddle Feeds

台灣貴為美食天堂，各種食物、吃法都有擁護者，而日前就有PTT網友以「吃什麼食物一定要攪拌？」為題發文詢問網友：發現很多人吃東西不能攪拌，那什麼食物可以攪拌？酥皮濃湯？ 蔥溫玉牛肉丼飯？ 科學麵？ 石鍋拌飯？

圖／網友熱烈回應 翻攝自 PTT WomenTalk
圖／網友熱烈回應 翻攝自 PTT WomenTalk

貼文曝光後，網友們紛紛分享「一定要攪拌的食物」清單，其中最常被提及的品項包含「皮蛋豆腐」、「乾麵」、「燴飯」；有網友將「肉鬆」拌入稀飯，結果被嫌棄：「吃稀飯加肉鬆隨手拌一下就被同事說噁心 嗚嗚嗚」也有人支持：「稀飯攪肉鬆，根本人間美味」

圖／網友熱烈回應 翻攝自 PTT WomenTalk
圖／網友熱烈回應 翻攝自 PTT WomenTalk

其中最具爭議的兩大食物「咖哩飯」、「滷肉飯」，支持一定要拌開的網友：「超喜歡把滷肉飯 咖哩飯拌開」、「滷肉飯不攪的人有夠假掰」、「咖哩飯一定要喇開啊！」；也有激動網友反對表示：「誰咖喱飯攪拌我跟他決鬥！」

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