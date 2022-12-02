誠品聯名弗勒莉酒窖 高雄首次星級餐酒會 賓客好評激賞

高雄冬季越夜越有氣氛，各種活動讓人流連忘返，誠品首場南下高雄舉辦的餐酒會「從收藏，到日常」整場座無虛席，賓客讚賞法餐與美酒搭配得恰到好處。

誠品聯手弗勒莉酒窖選在高雄人氣爆棚的承億酒店26樓的高樓層餐廳「Papillon」，以「全新高級訂製葡萄酒」為主題，餐酒會鎖定高端葡萄酒愛好者，精選法國布根地知名Ponsot家族兩大酒莊的夢幻佳釀，搭配由法籍米其林二星天才名廚Xavier Boyer的料理，讓賓客體驗到饒富創意又充滿法式風情的晚宴。

誠品首次來到高雄舉辦星級餐酒會，弗勒莉酒窖總經理陳俊男親自主持解說。圖/弗勒莉酒窖提供

釀酒師Laurent Ponsot說：「我想釀出能夠當下開瓶並輕鬆享受的葡萄酒，而不僅是瓶子上貼著頂級酒標，卻只能被收藏在酒櫃中的名貴佳釀。」他在Domaine Ponsot當了20年的釀酒師，他認為Domaine ponsot屬於「收藏」，而他與兒子Clément新創立並以自己名字命名的Laurent Ponsot，則為「日常」。

此次餐酒會由誠品酒窖嚴選酒款，特別推薦布根地Domaine Ponsot與Laurent Ponsot的佳釀，將歷經時間淬鍊、匠心釀造的全新訂製酒款，分享予喜愛布根地葡萄酒的愛好者，除了收藏，更成為融入日常生活的品飲。

誠品酒窖嚴選酒款，特別推薦布根地Domaine Ponsot與Laurent Ponsot佳釀。圖/弗勒莉酒窖提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

誠品首次來到高雄舉辦星級餐酒會，誠品酒窖總經理吳明都親自主持解說，搭配主廚Xavier Boyer專屬訂製菜單，有解構法國傳統三明治、松露泡芙、帝王蟹、魚子醬，等料理。Xavier Boyer擁有輝煌的廚藝經歷，加入世界名廚Joël Robuchon麾下後開啟他的摘星人生，26歲時以行政主廚之姿執掌Joël Robuchon倫敦分店，同年隨即摘下米其林1星成為倫敦米其林評鑑上最年輕的天才主廚；28歲時再獲得米其林2星，30歲時為位於紐約四季酒店的侯布雄獲得米其林2星的榮耀摘星不斷，累積與世界名廚Joël Robuchon侯布雄超過16年的深厚合作關係。

「從收藏，到日常」不只是日常得以親近品嚐，收藏價值也極高，以狂熱的職人精神融合強調自然的釀酒哲學與現代科技的Laurent Ponsot，跳脫布根地濃厚的舊世界風格，展現出酒莊在葡萄酒世界中所抱持的熱情、堅持與獨特思維。2016 Griotte Chambertin Cuvee du Saule，以植物「柳樹」命名，有黑櫻桃、覆盆子、辛香料和土壤氣息所組成的清爽香氣。口感柔順而壯碩，酒體中等，風味複雜，帶有礦石味的餘韻綿綿不絕。

Xavier Boyer專屬米其林高檔訂製菜單。圖/弗勒莉酒窖提供

位於高雄的「弗勒莉酒窖」，由熱愛葡萄酒與藝術的新創工作者成立，不定期舉辦各式品酒會與藝術展覽活動，提供南台灣葡萄酒、藝術愛好者一個社交互動的場域，此次特別攜手致力推廣葡萄酒品飲文化的「誠品酒窖」，舉辦僅此一場精緻餐酒會，鎖定高端葡萄酒愛好者，在米其林主廚引領下品味美酒美食，令賓客留下深刻印象。

接下來2023年弗勒莉酒窖將在高雄軟體科學園區擁有一個全新的空間，提供酒窖租賃服務，酒窖將與科技結合數位化，設有24小時的冷藏恆溫恆溼設備，為愛酒人士提供一個藏酒的好去處；除此之外，弗勒莉將透過社團整合菁英資源，打開舊有酒商封閉經營的模式，將各領域的菁英領袖做交流整合，以達到強強聯手，共同提昇客戶們的生活體驗。相信在2023高雄市絕對有一個全新不同的氛圍。相關資訊請上弗勒莉酒窖藝術空間、誠品酒窖官網查詢。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康