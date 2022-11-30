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葷食者的蔬食天堂！ 馬來西亞蔬食餐酒館「EVB」 12月復興微風登場

聯合新聞網／ 台北訊
圖／寶林餐飲集團提供
圖／寶林餐飲集團提供

徜徉在魚群間用餐體驗，曾感受過嗎？「EVB」全台唯一馬來西亞蔬食餐酒館，以12呎的大型熱帶魚缸，搭配馬來西亞飲食文化，結合澳洲 Vegan Bar理念，營造體驗友善地球的蔬食生活，預計於12/1在微風廣場G樓盛大開幕。

以馬來西亞蔬食料理聞名的「寶林集團」，2022年創立全新品牌「EVB」，有別於一般蔬食餐點，以葷食者習慣口味帶入餐點中，除了原有的馬來西亞料理，透過西餐「餐酒搭配」原理，調整出牛肝菌肉骨茶燉飯、大馬懷舊炸雞或是雜菜羊肉，創造一系列適合葷食者一同參與的蔬食餐點。

EVB招牌菜「吃什麼都要加參巴」選用當季新鮮時蔬，是一道口感清爽的道地冷菜。圖／寶林餐飲集團
EVB招牌菜「吃什麼都要加參巴」選用當季新鮮時蔬，是一道口感清爽的道地冷菜。圖／寶林餐飲集團

「EVB」明白台灣與歐美國家不同，有著與宗教信仰相關的純素、蛋奶素及五辛素等區別，特別挑選不使用牛奶蛋白、魚膠、明膠等動物性添加物的「蔬食酒」，每杯調酒都能濃濃感受香料、水果及料理的結合，SATU的斑蘭香、DUA的瑪撒拉香料或是EMPAT中濃烈的肉骨茶威士忌，一口飲進仿若瞬間置身於濃濃的南洋風情中。

EVB將馬來西亞料理，透過西餐「餐酒搭配」展現蔬食餐酒館獨特魅力。圖／寶林餐飲集團
EVB將馬來西亞料理，透過西餐「餐酒搭配」展現蔬食餐酒館獨特魅力。圖／寶林餐飲集團

「EVB」於12/1在復興微風廣場正式開幕，歡迎民眾來體驗馬來西亞在地美食的台北餐酒館，店內特別以12呎熱帶魚缸及海底郵筒，推廣在大海寄出信件的同時，更能體驗友善地球的蔬食生活。

EVB特色餐點「家鄉紅酒燉牛肉」是一道主廚秘方研製的素食餐點，搭配馬來西亞當地薄餅。。圖／寶林餐飲集團
EVB特色餐點「家鄉紅酒燉牛肉」是一道主廚秘方研製的素食餐點，搭配馬來西亞當地薄餅。。圖／寶林餐飲集團

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「EVB」

正式開幕：12/1

營業時間：週日至周三 11:00~14:00、17:30~20:30 週四至周六 11:00~14:00、17:30~21:00

地址：台北市松山區復興南路一段39號（復興微風廣場G樓）

電話：02-8772-9101

蔬食 馬來西亞 美國 西餐 澳洲

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