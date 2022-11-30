葷食者的蔬食天堂！ 馬來西亞蔬食餐酒館「EVB」 12月復興微風登場
徜徉在魚群間用餐體驗，曾感受過嗎？「EVB」全台唯一馬來西亞蔬食餐酒館，以12呎的大型熱帶魚缸，搭配馬來西亞飲食文化，結合澳洲 Vegan Bar理念，營造體驗友善地球的蔬食生活，預計於12/1在微風廣場G樓盛大開幕。
以馬來西亞蔬食料理聞名的「寶林集團」，2022年創立全新品牌「EVB」，有別於一般蔬食餐點，以葷食者習慣口味帶入餐點中，除了原有的馬來西亞料理，透過西餐「餐酒搭配」原理，調整出牛肝菌肉骨茶燉飯、大馬懷舊炸雞或是雜菜羊肉，創造一系列適合葷食者一同參與的蔬食餐點。
「EVB」明白台灣與歐美國家不同，有著與宗教信仰相關的純素、蛋奶素及五辛素等區別，特別挑選不使用牛奶蛋白、魚膠、明膠等動物性添加物的「蔬食酒」，每杯調酒都能濃濃感受香料、水果及料理的結合，SATU的斑蘭香、DUA的瑪撒拉香料或是EMPAT中濃烈的肉骨茶威士忌，一口飲進仿若瞬間置身於濃濃的南洋風情中。
「EVB」於12/1在復興微風廣場正式開幕，歡迎民眾來體驗馬來西亞在地美食的台北餐酒館，店內特別以12呎熱帶魚缸及海底郵筒，推廣在大海寄出信件的同時，更能體驗友善地球的蔬食生活。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「EVB」
正式開幕：12/1
營業時間：週日至周三 11:00~14:00、17:30~20:30 週四至周六 11:00~14:00、17:30~21:00
地址：台北市松山區復興南路一段39號（復興微風廣場G樓）
電話：02-8772-9101
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言