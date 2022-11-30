這次終於是台灣！肯德基12月新推「HERSHEY'S 可可蛋撻、酪雪奶香脆雞、肉桂吉拿棒」統統都在這一桶
終於輪到台灣！前陣子，中國及韓國肯德基分別推出了超誘人「麥片脆脆生巧風味蛋撻」與罪惡「巧克力蛋撻」，這次終於換台灣肯德基要推出新口味「HERSHEY'S 濃醇金燦可可蛋撻」啦！不僅如此，預計也將同步推出肉桂吉拿棒及酪雪繽紛奶香脆雞，滿滿一桶全新美味，快跟著小編一同看看有哪些美味新品！
近日，中國肯德基才推出「麥片脆脆生巧風味蛋撻」，濃郁流心超美味；而韓國肯德基也開售香濃「巧克力蛋撻」，酥脆塔皮搭配滿滿巧克力的不敗組合。
本次，台灣肯德基將推出12月聖誕限定新品「聖誕驚喜巨大桶」，內含掀起話題的「HERSHEY'S 濃醇金燦可可蛋撻」、吮指必吃「酪雪繽紛奶香脆雞」，甚至還有「肉桂吉拿棒」，全新美味都在這一桶！記得跟著小編一起關注新品消息，一同等待美味上市吧！
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