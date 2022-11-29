快訊

陸國務院防疫政策未調整批地方「動不動就靜默」 有記者只寫了1行字

點名民進黨新主席人選 王世堅：唯「他」聖光一出，大家都服從

韓流帝王也認證的道地川味「KiKi餐廳」，粉絲喊「是愛店」

聯合新聞網／ 旅遊美食編輯Blue
圖／KiKi餐廳台北FB粉專、翻攝自Youtube려욱이의 아지트@RYEOWOOK
圖／KiKi餐廳台北FB粉專、翻攝自Youtube려욱이의 아지트@RYEOWOOK

韓流帝王也愛這味！韓國天團Super Junior於上週末完成SUPER SHOW 9巡演台灣站，時隔三年再度踏上台灣土地與站上小巨蛋舞台，成員表示有不少回憶湧現，真的很想念台灣。相信台灣的美食也是他們對台灣記憶的一部份，之前分享了成員始源愛吃的「鼎王」、慶功首選「本家BORNGA」外，台灣知名餐飲「鼎泰豐」也是他們的口袋名單，不過這次要介紹的是成員厲旭的最愛「KiKi餐廳」。

KiKi餐廳以四川成都料理為主並加入創新元素。圖／KiKi餐廳台北FB粉專
KiKi餐廳以四川成都料理為主並加入創新元素。圖／KiKi餐廳台北FB粉專

圖／KiKi餐廳台北FB粉專
圖／KiKi餐廳台北FB粉專

Super Junior成員厲旭喜歡吃「KiKi」，曾在活動上推薦「宮保雞丁」、「麻婆豆腐」等下飯菜餚，也曾在個人Youtube頻道上傳了Vlog紀錄在台美食之旅，大啖「老皮嫩肉」、「蒼蠅頭」等川味料理，邊吃邊點頭。而本次來台則因厲旭常去的KiKi已歇業，未能一嘗久沒享用的好料，因此也有網友感嘆「疫情改變了很多，能留下來的都不容易」。

厲旭熟悉的KiKi餐廳。圖／翻攝自Youtube려욱이의 아지트@RYEOWOOK
厲旭熟悉的KiKi餐廳。圖／翻攝自Youtube려욱이의 아지트@RYEOWOOK

「鳳梨蝦球」、「蝦仁蛋炒飯」陸續上桌。圖／翻攝自Youtube려욱이의 아지트@RYEOWOOK
「鳳梨蝦球」、「蝦仁蛋炒飯」陸續上桌。圖／翻攝自Youtube려욱이의 아지트@RYEOWOOK

「紅椒燒魚」鮮甜香辣。圖／翻攝自Youtube려욱이의 아지트@RYEOWOOK
「紅椒燒魚」鮮甜香辣。圖／翻攝自Youtube려욱이의 아지트@RYEOWOOK

雖然厲旭常去的KiKi門店已不在，但想品嘗同款川味佳餚的朋友也可至KiKi信義誠品店享用美食。其實也有不少粉絲是跟著他們一同品嘗美食，像是有粉絲分享「為了始源第一次吃鼎王」、「一定很好吃，下次來去吃」等，能夠追星吃美食也是一舉兩得！

不愛吃豆腐也會喜歡的「老皮嫩肉」。圖／KiKi餐廳台北FB粉專
不愛吃豆腐也會喜歡的「老皮嫩肉」。圖／KiKi餐廳台北FB粉專

「蒼蠅頭」微辣超下飯。圖／KiKi餐廳台北FB粉專
「蒼蠅頭」微辣超下飯。圖／KiKi餐廳台北FB粉專

KiKi餐廳(信義誠品店)

地址：台北市信義區松高路11號誠品生活商場4樓
營業時間：週日至週四11:00-15:00、17:15-22:00；週五六11:00-15:00、17:15-23:00

延伸閱讀：

從韓國吃到台灣，韓流帝王Super Junior慶功首選「這家」！

讓韓流天團心心念念的滋味！提早抵台竟只為一嘗美味麻辣鍋？粉絲笑「是真愛」

四川 中式料理 明星同款 鼎王 鼎泰豐

相關新聞

獨／「馬辣」每人漲價40元！新馬辣、新馬辣＋改方案

漲聲不斷！近期包括丹丹漢堡、必勝客、鼎泰豐等品牌，紛紛調整產品售價，連鎖麻辣鍋「馬辣」近期也被網友發現，已經悄悄調整價格...

韓流帝王也認證的道地川味「KiKi餐廳」，粉絲喊「是愛店」

韓流帝王也愛這味！韓國天團Super Junior於上週末完成SUPER SHOW 9巡演台灣站，時隔三年再度踏上台灣土地與站上小巨蛋舞台，成員表示有不少回憶湧現，真的很想念台灣。相信台灣的美食也是他

等了2年！麥當勞「生日派對、小麥麥體驗營」回來了

睽違2年，麥當勞「童樂生日派對」與「小麥麥體驗營」回來了。其中「童樂生日派對」還會攜手「哆啦a夢」，為小朋友們打造歡樂的...

摩斯改賣年菜？網驚「不賣漢堡了」 來點「Keema咖哩」壓壓驚！

摩斯漢堡改賣年菜？日前，在MOS Burger 摩斯漢堡「癮迷」俱樂部FB粉絲頁發現一則「年菜預購」的貼文，原來是摩斯漢堡與關係企業「餡老滿」的優惠合作。不少網友驚訝以為自己遇上詐騙，紛紛留言「以為今

全家「IKIGAI燒肉」插旗天母！套餐現省151元、用餐9折

過去以代理國外餐飲品牌為主的「全家國際餐飲」，首度推出自創品牌「IKIGAI燒肉專門店」，主打個人化燒肉餐點，還有30公...

世足觀賽解嘴饞 全家開賣「鼎泰豐」香辣滷味、美食網紅「千千」聯名鹹酥雞

超商鮮食越來越強大，攜手名店、名人聯名，吸引民眾嚐鮮。全家便利商店宣布再度與「鼎泰豐」以及百萬YouTuber「千千」合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。