韓流帝王也認證的道地川味「KiKi餐廳」，粉絲喊「是愛店」

韓流帝王也愛這味！韓國天團Super Junior於上週末完成SUPER SHOW 9巡演台灣站，時隔三年再度踏上台灣土地與站上小巨蛋舞台，成員表示有不少回憶湧現，真的很想念台灣。相信台灣的美食也是他們對台灣記憶的一部份，之前分享了成員始源愛吃的「鼎王」、慶功首選「本家BORNGA」外，台灣知名餐飲「鼎泰豐」也是他們的口袋名單，不過這次要介紹的是成員厲旭的最愛「KiKi餐廳」。

KiKi餐廳以四川成都料理為主並加入創新元素。圖／KiKi餐廳台北FB粉專

圖／KiKi餐廳台北FB粉專

Super Junior成員厲旭喜歡吃「KiKi」，曾在活動上推薦「宮保雞丁」、「麻婆豆腐」等下飯菜餚，也曾在個人Youtube頻道上傳了Vlog紀錄在台美食之旅，大啖「老皮嫩肉」、「蒼蠅頭」等川味料理，邊吃邊點頭。而本次來台則因厲旭常去的KiKi已歇業，未能一嘗久沒享用的好料，因此也有網友感嘆「疫情改變了很多，能留下來的都不容易」。

厲旭熟悉的KiKi餐廳。圖／翻攝自Youtube려욱이의 아지트@RYEOWOOK

「鳳梨蝦球」、「蝦仁蛋炒飯」陸續上桌。圖／翻攝自Youtube려욱이의 아지트@RYEOWOOK

「紅椒燒魚」鮮甜香辣。圖／翻攝自Youtube려욱이의 아지트@RYEOWOOK

雖然厲旭常去的KiKi門店已不在，但想品嘗同款川味佳餚的朋友也可至KiKi信義誠品店享用美食。其實也有不少粉絲是跟著他們一同品嘗美食，像是有粉絲分享「為了始源第一次吃鼎王」、「一定很好吃，下次來去吃」等，能夠追星吃美食也是一舉兩得！

不愛吃豆腐也會喜歡的「老皮嫩肉」。圖／KiKi餐廳台北FB粉專

「蒼蠅頭」微辣超下飯。圖／KiKi餐廳台北FB粉專

KiKi餐廳(信義誠品店)

地址：台北市信義區松高路11號誠品生活商場4樓營業時間：週日至週四11:00-15:00、17:15-22:00；週五六11:00-15:00、17:15-23:00

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