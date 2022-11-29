韓流帝王也認證的道地川味「KiKi餐廳」，粉絲喊「是愛店」
韓流帝王也愛這味！韓國天團Super Junior於上週末完成SUPER SHOW 9巡演台灣站，時隔三年再度踏上台灣土地與站上小巨蛋舞台，成員表示有不少回憶湧現，真的很想念台灣。相信台灣的美食也是他們對台灣記憶的一部份，之前分享了成員始源愛吃的「鼎王」、慶功首選「本家BORNGA」外，台灣知名餐飲「鼎泰豐」也是他們的口袋名單，不過這次要介紹的是成員厲旭的最愛「KiKi餐廳」。
Super Junior成員厲旭喜歡吃「KiKi」，曾在活動上推薦「宮保雞丁」、「麻婆豆腐」等下飯菜餚，也曾在個人Youtube頻道上傳了Vlog紀錄在台美食之旅，大啖「老皮嫩肉」、「蒼蠅頭」等川味料理，邊吃邊點頭。而本次來台則因厲旭常去的KiKi已歇業，未能一嘗久沒享用的好料，因此也有網友感嘆「疫情改變了很多，能留下來的都不容易」。
雖然厲旭常去的KiKi門店已不在，但想品嘗同款川味佳餚的朋友也可至KiKi信義誠品店享用美食。其實也有不少粉絲是跟著他們一同品嘗美食，像是有粉絲分享「為了始源第一次吃鼎王」、「一定很好吃，下次來去吃」等，能夠追星吃美食也是一舉兩得！
KiKi餐廳(信義誠品店)
地址：台北市信義區松高路11號誠品生活商場4樓營業時間：週日至週四11:00-15:00、17:15-22:00；週五六11:00-15:00、17:15-23:00
延伸閱讀：
．從韓國吃到台灣，韓流帝王Super Junior慶功首選「這家」！
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言